Diego Martín evita “caer en el cliché” del alcoholismo en TVE: “No quería servirme de la borrachera para hacer un 'gag'”

La nueva comedia de TVE narra la "caída" de Ricardo, un chef de renombre interpretado por Diego Martín, tras viralizarse un vídeo en el que insulta, borracho, a unos comensales. Pierde las riendas de su vida y se ve obligado a volver a casa de su madre, que vive con su nueva pareja. El actor confiesa que su personaje está lleno de aristas.

Diego Martín revela a BLUPER su visión del personaje y el reto actoral que ha supuesto: "Siempre cuesta llevar las cosas a cabo y estar satisfecho con ellas, encontrar un tono, que el tono sea acorde a lo que queremos, a lo que pretendo yo, los creadores, a lo que pretende la cadena". Ese equilibrio, confiesa, ha sido uno de los mayores desafíos de la serie.

Su trayectoria profesional es cada vez más extensa, consiguiendo interpretar grandes papeles tanto en series de televisión como en plataformas de streaming. Al comparar esta experiencia, subraya la diferencia de este papel respecto a sus otros trabajos en comedia: “Los personajes de Muertos y Sin gluten son dos de lo más opuestos que he hecho en comedia”.

Lejos de caer en los tópicos del humor fácil, el actor insiste en la importancia de tratar temas delicados, como el alcoholismo: “No quería sacralizar para nada el tema del alcoholismo, pero sí darle unos mínimos de credibilidad en Sin gluten. No me quería servir de la borrachera para hacer gag”.

Diego Martín interpreta a Ricardo en 'Sin Gluten'. RTVE

¿En qué chef te has inspirado para crear el personaje?

Ha habido varios, es un puzzle. Hay referencias más finas y otras más obvias, pero para cosas distintas, como el look y el mundo.

¿Has tenido que aprender técnicas de cocina?

Algo sabía ya porque soy un señor apañado y en casa cocino yo. Había aprendido estas cosas y he llegado a ponerme tutoriales de YouTube para aprender distintas técnicas de corte antes de la serie. Tal y como estaba el nivel de corte, yo era alumno muy avanzado.

"Me produce admiración y fascinación porque muchos compañeros han ido, pero yo sería incapaz de ir a 'MasterChef'"

Estando en TVE y con estos conocimientos, ¿crees que te abre las puertas a MasterChef?

Me puede abrir lo que quiera que cuando no hay ninguna posibilidad… Repito: ninguna. Soy incapaz, me produce admiración y fascinación porque muchos compañeros han ido, pero yo sería incapaz. Podría hacer una lista de los motivos por los que no iría, uno de los ingredientes es el pudor.

Diego Martín, Alicia Rubio y Antonio Resines en la presentación de 'Sin gluten'. Gtres

¿Te ha costado meterte en el personaje?

Siempre cuesta llevar las cosas a cabo y estar satisfecho con ellas, encontrar un tono y que sea acorde a lo que queremos, a lo que pretendo yo, a lo que pretenden los creadores, a lo que pretende la cadena. Es más eso lo que cuesta meterme en la piel del personaje.

He disfrutado muchísimo con Ricardo, me parece que es un personaje con muchísimas aristas y muy agradecido de interpretar para un actor.

Como actor, puedes incluir matices de tu personalidad en los papeles. ¿Se expone más la parte de ti mismo en las comedias o en los dramas?

Tal y como yo lo veo es muy parecido. La diferencia es que uno casi que aprende a hacer comedia o descubre que es un terreno para el que te llaman porque la gente se ríe de cosas que tú estás intentando hacer en serio. A partir de ahí, uno empieza a entender, a buscar y a aprovecharse.

En Sin gluten he luchado mucho porque hubiera un contrapeso, sobre todo con el personaje de Ricardo, que está con el alcoholismo y las borracheras y es algo muy delicado para un actor. Me marqué como mantra no olvidar la comedia en el alcohólico y no olvidar el alcohólico en la comedia, encontrar ese equilibrio que no es siempre tan evidente.

También interpretas otro tipo de comedia en Muertos SL. ¿Cómo se trabaja el registro?

Hay veces que se produce de manera natural, que la gente con la que te toca trabajar tenéis un mismo idioma. Pero hay ocasiones en las que tienen que ir cediendo unos, matándose a lo que uno quiere, a lo que otro pretende, para encontrar un tono común.

Somos muchos, hay muchos intereses y está la cadena, hay una manera de verlo de la cadena, unas expectativas de la cadena, de los creadores, las posibilidades que tienes con lo que hay, tanto de tiempo como de presupuesto, las ambiciones de cada actor de lo que quiere hacer con un personaje, de cómo lo siente, de lo que le apetece investigar…

"Desde un punto de vista actoral, las borracheras actoralmente son muy complicadas y es muy difícil no caer en el cliché"

¿Te preocupaba que se frivolizase con el problema del alcoholismo?

No, o sea, sí que mi miedo era: esto es una serie en la que el alcoholismo forma parte de la comedia, cosa que me parece muy interesante. Yo no quería sacralizarlo para nada. Pero desde un punto de vista actoral, las borracheras actoralmente son muy complicadas y es muy difícil no caer en el cliché, sobre todo cuando tienes que hacerlo en comedia.

Yo pretendía darle unos mínimos de credibilidad. No me quería servir de la borrachera para hacer gag.

¿Cómo valoras la estrategia de programación de RTVE, con emisión de dos episodios acabando a altas horas de la madrugada?

Vivimos en un mundo en el que nosotros nos dedicamos a intentar hacer el producto y luego la jungla de lo que supone programación, emisión, datos, visionados, en qué minuto se ha parado… Para eso hay muchos equipos y mucha gente intentando elaborar estrategias y ellos sabrán lo que más conviene y lo que mejor es.

Sí es cierto que hacía tiempo que no hacía una serie para una cadena normal en la que va a haber unas audiencias y un feedback directo de si la gente lo está viendo o no. Pero más allá de eso, para nosotros es muy similar. Me concentro más que nunca en mi trabajo, porque lo otro no sirve para nada, no lo puedes controlar ni sirve tampoco de gran cosa lo que nosotros opinemos.

"Posiblemente el personaje de 'Muertos' y el de 'Sin gluten' sean dos de los personajes más opuestos que he hecho en comedia"

Te conocimos en Aquí no hay quien viva, luego Muertos SL. ¿Sientes que estás volviendo a tus orígenes en la comedia?

Sí, pero el personaje tiene cero que ver, posiblemente el personaje de Muertos y este de Sin Gluten sean dos de los personajes más opuestos que he hecho en comedia. Justamente venía ahora de hacer dos o tres dramas, antes he hecho otras cosas de comedia que tampoco tenían mucho que ver con esto.

Siempre se te pregunta si alguna vez te incorporarías a La que se avecina. ¿Ha llegado esa conversación o no?

No sé si les queda mucha más mecha en La que se avecina como para ofrecer nada. No me lo he planteado, tampoco me lo han ofrecido y estoy satisfecho con lo que he hecho y con lo que tengo y con lo que espero que me llegue.