La intrahistoria del encuentro entre Iker Jiménez y Perico Delgado: "Ha estado envuelto en polémicas, pero me la..."

Este domingo, 5 de octubre, Iker Jiménez dedicó el cierre de Cuarto Milenio a Perico Delgado. Con la leyenda de ciclismo, el presentador de Cuatro compartió una imagen de un encuentro que tuvieron hace unos días y no dudó en mostrar su profunda admiración hacia él.

En las últimas semanas, Delgado ha estado en el centro de la polémica por sus comentarios en Televisión Española durante la retransmisión de La Vuelta. El exdeportista cuestionó la naturaleza de las protestas propalestina que se produjeron en el evento y que alteraron las etapas finales del mismo.

"¿Estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que pasa en Gaza. Solo quieren bronca", reflexionó Perico, señalando incluso a algunas formaciones: "Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen este tipo de manifestaciones violentas".

Pues, bien, tras subir la foto, Jiménez fue criticado en redes sociales por mostrar justo en este momento una admiración hasta ahora desconocida. "Quedé con Perico Delgado. Sobran las presentaciones. Máximo ídolo de mi niñez", aseguraba este domingo el también conductor de Horizonte.

Después de explicar que ambos coincidieron en la Cadena SER durante años, pero que nunca habían hablado con tranquilidad, Iker recordó: "Perico ha estado envuelto en polémicas e historias, como todo el mundo que dice cualquier cosa ahora. Pero, en fin, a mí eso me la sopla. Y supongo que a ustedes también".

¡Ataca Perico!

"Yo quería conocer a mi ídolo, a Perico", reconoció Jiménez, aceptando que casi se le saltan las lágrimas cuando Perico se presentó a esta quedada con el histórico maillot de su equipo, el Reynolds, para regalárselo.

"¿Qué era Perico Delgado? Si Miguel [Induráin] era fuerza, Perico era la raza. Perico era España en una bicicleta. Perico nos levantaba de la siesta. Y tú sabías que en esa siesta, en mitad de julio, en el Tour, había un grito de guerra que unía a un país entero. Fueras lo que fueras, pensases como pensases, no había tanta polarización quizá, todos escuchábamos: '¡Ataca Perico!", prosiguió.

Más allá de títulos, Iker Jiménez quiso poner en valor esa "raza" que caracterizaba a Perico Delgado encima de la bicicleta. "Hay gente que ha ganado mucho más que Perico, pero, ¿a mí que más me da? Y no lo digo por Induráin, ¿eh? Lo digo por otros",

"A mí no me vale lo material. Perico representa el espíritu de un pueblo. Lo peor y lo mejor de un país. Es el España-Malta. El gol de Señor", aplaudió Iker en este sentido homenaje al laureado ciclista español.