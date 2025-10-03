Lali Espósito, ante las críticas por sus palabras en 'La Revuelta': "¿Odian a alguien de origen humilde que tenga éxito?"

La visita de Lali Espósito a La Revuelta el pasado martes 30 de septiembre sigue trayendo cola. Sus palabras sobre su patrimonio han generado tanto revuelo, que la cantante y actriz argentina ha tenido que aclarar sus palabras en redes sociales.

Todo surgió después de que hablase de la campaña de odio que sufrió tras sus declaraciones contra el presidente de su país, Javier Milei, meses atrás. Tras ello, Lali respondía a las clásicas preguntas de Broncano.

Fue la relacionada con el dinero que tiene en su cuenta la que ha provocado feroces críticas. La artista, quien lleva trabajando en la industria audiovisual desde hace 23 años, señaló que ella era “una privilegiada”.

“No diría que estoy forrada, pero me va bien. Pero no gasto en boludeces. Para mí siempre ha sido importante que mi familia tenga un techo. Mi dinero está invertido en que los míos tengan una mejor vida, y yo también”, declaraba rotunda a Broncano.

Espósito señalaba que “nunca” se le vería “con carteras caras” andando por la calle. “Me da vergüenza gastar en esas cosas”, aseguraba al jienense. Una respuesta en la que buscaba mostrar humildad frente a un posible derroche de su patrimonio.

Lali Espósito en 'La Revuelta'. RTVE

Sin embargo, sus palabras han generado una polémica en su país natal. Varios compatriotas suyos le han tachado de “hacerse la humilde”. Para dejar en evidencia el discurso de Lali, compartieron imágenes suyas en redes sociales en las que se le puede ver con productos de lujo.

Si bien, muchas de esas imágenes formaban parte de campañas publicitarias en las que ella participaba, no quitaba que varios seguidores del país sudamericano le acusasen de cínica, dado que se trata de una de las artistas más exitosas de Argentina.

Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta.

Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...

Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis… — Lali (@lalioficial) October 2, 2025

Lali ha escrito un extenso mensaje en su cuenta de X, donde ha querido aclarar a qué se refería exactamente con sus palabras. “¡Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta!”, comenzaba.

“Voy con subtítulos, porque evidentemente los necesitan”, proseguía. “Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos”, escribía.

“Una vez asegurado eso, por supuesto, que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago”, proseguía. “¡No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos!”, matizaba.

“Teniendo más o menos guita, yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar”, continuaba, para después señalar si estas críticas podrían provenir de una mirada clasista.

Lali Espósito y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

“Entonces, pienso, ¿será que, en el fondo, odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un mierda con los demás? ¿Será que sólo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?”, cuestionaba.

“Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren y eso no hay playa que lo compre. Además de subtítulos, necesitan un abrazo, pero esa no es mi tarea”, concluía.