El irónico editorial de Ana Rosa Quintana tras marcar nuevo récord de temporada: "Estoy muy de acuerdo con Sánchez"

Ana Rosa Quintana ha abierto el mes de octubre con otro crítico editorial contra Pedro Sánchez. De manera irónica, ha asegurado estar "muy de acuerdo" con él, aunque la declaración tenía truco. Se refería a unas declaraciones del presidente del Gobierno en 2018 que han resultado ser una promesa incumplida más.

"El presidente dijo en 2018: 'Un gobierno sin Presupuestos es un gobierno que no gobierna. O Presupuestos o elecciones", ha comenzado diciendo la presentadora de El programa de Ana Rosa, tras marcar este martes un nuevo récord de temporada, un 14,9% de cuota de pantalla.

Según la periodista, el Pedro de la actualidad "se puede mirar en el espejo y reconocerse en el Sánchez del pasado cuando su socio de Sumar, Jorge Pueyo, dice: 'Si el presidente no es capaz de traer Presupuestos, debe convocar elecciones. Aguantar por aguantar ya no sirve de nada. No hemos venido a perder el tiempo".

"Pueyo parecía el Sánchez de 2018, con una diferencia. La Chunta, integrada en Sumar, es socio del gobierno. Los Presupuestos no los apoyan ni Junts, ni ERC, ni Podemos, que eran los socios de una legislatura muerta. Ahora, el presidente tampoco tiene el apoyo de sus propios socios de Gobierno", ha afirmado, rotunda, Quintana.

De hecho, se ha vuelto a referir a esta legislatura como "la legislatura Frankenstein", que "se ha convertido en un muerto viviente al que se le saltan las costuras por los Presupuestos y por la guerra de Gaza".

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este miércoles. Mediaset España

"Todo el mundo apoya el plan de paz, incluso los países árabes, con Egipto y Qatar a la cabeza, que presionan a Hamás para que acepte la propuesta. Todos apoyan el plan de paz, menos en España, donde la cuarta parte del parte del Gobierno dice que es una farsa y un engaño", ha proseguido, calificando esta posición como "otra costura en el Ejecutivo",

Así, ha lanzado la pregunta: "¿Qué pasará hoy si los terroristas de Hamás, que empezaron esta guerra, aceptan el plan de paz, pero Sumar no lo acepta?". Acto seguido, ha destacado que "en lo que sí se ponen de acuerdo es en defender a Begoña Gómez".

"Los dos informes que acorralan a la mujer de Pedro Sánchez no los ha elaborado el juez, sino dos organismos del Estado"

"Insisten en la teoría de la conspiración. Los dos informes que acorralan a la mujer de Sánchez no los ha elaborado el juez, sino dos organismos del Estado. El mantra es el mismo que siguieron con anteriores casos. 'Cerdán es inocente. Begoña es inocente'. Y ahora, la ministra portavoz pasa a la siguiente pantalla señalando que el presidente es inocente porque no aparece en los informes", ha recordado.

Ana Rosa ha subrayado la frase de Pilar Alegría "la verdad pondrá las cosas en su sitio". "Desde Moncloa aseguran que 121 mails no son nada. Tres años sin presupuestos no son nada. 31 leyes paralizadas no son nada. Y cinco imputados cercanos al presidente no son nada".

"Este mes se cumplen 8 años desde que Puigdemont se metió en el maletero para gobernar desde Waterloo. 8 años no son nada para una república catalana que duró 8 segundos. A la resistencia de Sánchez se le funden los plomos. Presidente, 'aguantar por aguantar ya no sirve de nada, no hemos venido a perder el tiempo", ha sentenciado la comunicadora de Mediaset.