'El Hormiguero' se impone a 'La Revuelta' en el primer asalto del curso: los datos que confirman el éxito de Motos en septiembre

Septiembre supone el inicio de curso televisivo y, por lo tanto, de uno de los duelos más interesantes de la televisión española. Es decir, el que protagonizan cada noche en el access prime time,El Hormiguero y La Revuelta.

Y si el año pasado por estas fechas hablábamos de una batalla ajustada y de un David Broncano que irrumpía en Televisión Española con la fuerza de un huracán, en 2025 el panorama es bien distinto.

El show de Pablo Motos ha arrancado la temporada como finalizó la anterior, siendo el programa líder y más visto de la televisión, con un 15,7% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores. Supera en casi tres puntos la cuota mensual del espacio de Broncano, que logra un 13% y 1.505.000 fieles.

Desde el 1 de septiembre, El Hormiguero ha recibido a invitados potentes como Bertín Osborne, Mar Flores o Pedro J. Ramírez, director y presidente de EL ESPAÑOL. Osborne fue el encargado de romper el hielo en el que fue el mejor comienzo de temporada histórico del formato de 7yAcción.

La visita del cantante, además de la conexión por videollamada con Sergio Ramos, cosechó un 21,1% de share y 2.347.000 seguidores de media. Entonces, El Hormiguero no competía con La Revuelta ya que Broncano regresó de vacaciones una semana después, el pasado 8 de septiembre.

Pablo Motos, en el inicio de temporada de 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

Pero desde entonces, El Hormiguero ha liderado todos los días que se ha emitido contra La Revuelta, excepto el 11 de septiembre, cuando La 1 ganó en estricta coincidencia (porque ambos programas empiezan y acaban en horarios distintos) por una centésima, con las entrevistas a Pepa Bueno y Nerea Berraondo.

Además, Antena 3, cadena más vista de España por 14º mes consecutivo, corona el ranking de las 10 emisiones más seguidas de septiembre. La primera es El Hormiguero; la segunda, Pasapalabra; la tercera, La ruleta de la suerte. El cuarto lugar lo ocupa precisamente el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa.

Así ha empezado 'La Revuelta'

El 8 de septiembre, La Revuelta regresó a La 1 con su segunda temporada. Este mes, promedia un 13 % de cuota de pantalla, con 1.505.000 televidentes. Es líder en el target de los jóvenes entre 13 y 44 años, entre el público masculino y en las grandes ciudades.

Este martes, como novedad, el programa de Broncano sorprendía utilizando la misma estrategia de Motos. La cuenta RTVE Comunicación y Participación en X anunció a todos los invitados de la semana de La Revuelta, cuando una de las señas de identidad era reservarse sus nombres.

Lali Espósito y David Broncano, en 'La Revuelta' de este martes. RTVE

Se desconoce si seguirá la misma tónica la semana que viene, aunque todo apunta a que tomarán la decisión en función de los datos que Broncano reporte a La 1 en próximas entregas.

Este martes, la visita de Fernando Valdivieso y Arón Piper, y luego de Lali Espósito, obtuvo un 12,1 % de cuota y 1.444.000 espectadores, unas cifras que están en la media habitual del programa esta temporada.