Los jueces de 'Top Chef' en su etapa en Antena 3.

Los jueces de 'Top Chef' en su etapa en Antena 3. Atresmedia Televisión

Bluper

RTVE recupera la marca 'Top Chef': emitirá la versión 'Dulces y Famosos' con la productora de 'Bake Off'

La pública prepara el regreso del formato que emitió Antena 3 durante tres temporadas, entre 2013 y 2017.

RTVE prepara Top Chef: Dulces y Famosos, la adaptación del concurso culinario de éxito internacional Top Chef VIP Just Desserts. El talent show reunirá a un grupo de celebridades de diversos ámbitos, como la televisión, el deporte, la música o del cine con el objetivo común de convertirse en grandes pasteleros.

Producido por Boxfish (Bake Off: Famosos al horno, El puente de las mentiras, Invictus, Dog House...), los famosos competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

Cada episodio pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte. Un trabajo que será evaluado por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

Estrenado originalmente en Bravo en 2006, en España, Atresmedia se hizo con los derechos del formato en 2013. Pese a estar pensado originalmente para laSexta, el grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes decidió emitirlo en Antena 3 tras el éxito que cosechó la primera edición de MasterChef en La 1.

El espacio de cocina supuso el salto de Alberto Chicote a Antena 3, pues hasta entonces era rostro de laSexta, como presentador de Pesadilla en la cocina. Top Chef era conducido por el propio jurado. Es decir, por Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero. Este último fue juez en las dos temporadas que ofreció la pública de Bake Off, programa al que ahora Top Chef le tomará el relevo.

Top Chef dio a conocer a nuestro país a cocineros que luego han tenido recorrido en televisión, como Begoña Rodrigo (La última cena) o Rakel Cernicharo, la última ganadora del concurso, juez y mentora en Next Level Chef, en Telecinco.

Formato de éxito

La versión estadounidense de Top Chef, ganadora de dos premios Emmy y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin offs: Top Chef VIP, que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; Top Chef Junior en Panamá; y ahora Top Chef VIP: Just Desserts en España.