RTVE recupera la marca 'Top Chef': emitirá la versión 'Dulces y Famosos' con la productora de 'Bake Off'

RTVE prepara Top Chef: Dulces y Famosos, la adaptación del concurso culinario de éxito internacional Top Chef VIP Just Desserts. El talent show reunirá a un grupo de celebridades de diversos ámbitos, como la televisión, el deporte, la música o del cine con el objetivo común de convertirse en grandes pasteleros.

Producido por Boxfish (Bake Off: Famosos al horno, El puente de las mentiras, Invictus, Dog House...), los famosos competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

Cada episodio pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte. Un trabajo que será evaluado por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

Estrenado originalmente en Bravo en 2006, en España, Atresmedia se hizo con los derechos del formato en 2013. Pese a estar pensado originalmente para laSexta, el grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes decidió emitirlo en Antena 3 tras el éxito que cosechó la primera edición de MasterChef en La 1.

El espacio de cocina supuso el salto de Alberto Chicote a Antena 3, pues hasta entonces era rostro de laSexta, como presentador de Pesadilla en la cocina. Top Chef era conducido por el propio jurado. Es decir, por Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero. Este último fue juez en las dos temporadas que ofreció la pública de Bake Off, programa al que ahora Top Chef le tomará el relevo.

Top Chef dio a conocer a nuestro país a cocineros que luego han tenido recorrido en televisión, como Begoña Rodrigo (La última cena) o Rakel Cernicharo, la última ganadora del concurso, juez y mentora en Next Level Chef, en Telecinco.

Formato de éxito

La versión estadounidense de Top Chef, ganadora de dos premios Emmy y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin offs: Top Chef VIP, que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; Top Chef Junior en Panamá; y ahora Top Chef VIP: Just Desserts en España.