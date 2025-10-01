Audiencias de septiembre: Antena 3 inicia el curso líder y La 1 firma su mejor arranque de temporada en casi 15 años

'El Hormiguero' y 'Directo al grano', los grandes triunfadores del mes en audiencias. Atresmedia Televisión y RTVE

Llega octubre y con él las primeras notas del curso televisivo 2025-2026. Como era de esperar, Antena 3 es la cadena más vista de septiembre en nuestro país, como desde hace 14 meses sin interrupción. La 1 y Telecinco, segunda y tercera opción respectivamente, crecen respecto a agosto, un mes marcado por el escaso consumo televisivo.

La cadena principal de Atresmedia cierra el mes en un 13% de cuota de pantalla, siendo su mejor septiembre desde hace tres años. Sube ocho décimas en comparación con agosto y mejora en dos décimas su inicio de curso de 2024.

La plata se la lleva La 1, con un 11,6%, y firma su mejor inicio de temporada desde el año 2011. La media mensual de Telecinco sube al 9,2%, lo que supone una subida de 1,2 puntos, pero sigue sin ser capaz de salir del temido undígito.

En septiembre, Antena 3 lidera la sobremesa (17,4%), la tarde (11,1%) y el prime time (14%). Además, ha ofrecido el contenido más visto del mes, la primera edición de Antena 3 Noticias de lunes a viernes (22,8% y 2.053.000 espectadores). El informativo nocturno de Vicente Vallés registra un 18,8% y 1.887.000 espectadores.

Los del canal de Atresmedia, con 69 meses seguidos de liderazgo, son los informativos que más crecen en un año, desmarcándose del renovado Telediario de Televisión Española (12,5%) e Informativos Telecinco (8,4%).

Malú en 'La Voz'. Antena 3

Antena 3 también logra el Top 3 de los programas más vistos de entretenimiento: El Hormiguero (15,8%), Pasapalabra (20,7%) y La ruleta de la suerte (20,8%). En su particular batalla con La Revuelta, el espacio conducido por Pablo Motos es el claro vencedor, con su mejor arranque histórico. David Broncano (una semana más tarde) ha arrancado su segunda temporada en la pública promediando un 13,1%.

En ficción, Sueños de libertad se mantiene como la serie más vista de la televisión (13,8%). Dos estrenos del prime time de la cadena anotan datos prometedores: las audiciones a ciegas de La Voz (14,3%) y Juego de pelotas (14%).

RTVE

La 1 (11,6%) está en pleno momento de forma. Lo nota especialmente en la mañana, donde es la cadena más vista con un 13,9%. El tándem que forman La hora de La 1 y Mañaneros 360 no tiene rival. El matinal de Silvia Intxaurrondo experimenta una bajada de cinco décimas, pero aun así obtiene un 17,4%. El de Javier Ruiz y Adela González gana más de un punto respecto a agosto, con un 14,4%.

Mónica Naranjo y David Broncano, en 'La Revuelta' el pasado lunes. RTVE

Por la tarde, los espectadores continúan tomándole el pulso a la actualidad en la cadena pública. Directo al grano ha tenido un gran aterrizaje en la pública (10,4%). Tras las series diarias, Valle Salvaje (11,3%) y La Promesa (13%), Malas Lenguas logra un 7,5%.

La 1 pelea la noche a Antena 3 con regresos como MasterChef Celebrity, que promedia un 14,5%; Futuro Imperfecto, con un 10,7%, y Late Xou con Marc Giró, con un 12%. Y en La 2, los concursos no pierden fuelle. Cifras y Letras acaba septiembre con un 5,7%; Saber y Ganar, con un 4,3%.

Telecinco

Telecinco salda el mes con un 9,2% y sigue lejos de quitarle el segundo lugar a la pública. Pese a que ya se han estrenado grandes bazas como Supervivientes: All Stars, Bailando con las estrellas o La Agencia, la primera cadena de Mediaset no roza el doble dígito desde junio.

El reality show de supervivencia logra de media un 16,3% con su gala principal, mientras que Tierra de nadie hace un 16% y Conexión Honduras un 13,4%. Bailando con las estrellas lidera la noche del sábado con un 13%, mientras que La Agencia no cuaja y se conforma con un 9,8%, si bien supera la media mensual de la cadena.

Laura Madrueño en una de las pruebas previas de 'Supervivientes': All Stars'. Mediaset

En la mañana, El programa de Ana Rosa va asentándose (11,7%), tras una vuelta de vacaciones titubeante. En la tarde, una de cal y otra de arena. El tiempo justo apenas consigue un 8,9% en su primer mes de emisiones, mientras que El diario de Jorge mantiene a su público fiel con un 9,1%.

En el duelo de los canales de segunda generación, laSexta (5,9%) se mantiene como la tercera cadena privada más vista del país y Cuatro le pisa los talones. El dial rojo, con un 5,6%, firma su mejor septiembre en seis años.