Alessandro Lequio, sobre los ataques de Sonia Moldes: "No tengo ninguna necesidad de desmentir fantasías vintage"

Los duros ataques de Sonia Moldes a Alessandro Lequio ya han tenido respuesta. El aristócrata italiano ha reaccionado con contundencia a sus palabras en Vamos a ver, donde ha señalado que “las cosas que realmente importan no se responden en televisión”.

La modelo fue pareja del italiano entre 1997 y 1999 y habló cómo vivió en primera persona las famosas fotografías de Interviú en las que aparecía Lequio con Mar Flores en una cama.

El italiano, ante tales acusaciones, quiso esperar a que, desde Vamos a ver, se pusieran todos los vídeos de las palabras de la empresaria gallega en De viernes. La modelo le acusaba de haberse aprovechado de ella y de haberle sido infiel tanto a ella como a sus otras parejas.

“Voy a hacer algo muy raro en mí, me voy a quedar callado un rato y os voy a escuchar vuestra reflexión… voy a hablar solo una vez y será cuando hayáis puesto todos los vídeos”, reaccionaba al inicio.

Los vídeos tuvieron de música de fondo la banda sonora de El Padrino, por expresa petición de Lequio. Tras terminar, el italiano dio su versión de los hechos. Primero, respondió al término que Moldes dijo que había usado con ella, “mi galleguita”.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'. Mediaset

“Yo utilicé el término cortejar en la entrevista con Joaquín Prat. Cortejar no es ser novios, es estar en modo candidatura, no en el cargo oficial… No es ser novios, es hacer méritos para serlo. Efectivamente, en aquella época estaba con esta señora y con otras tantas, incluida la que es hoy en día mi mujer. Un Tuti frutti, así era yo de creativo”, aseguraba.

Declaraciones que hicieron que Patricia Pardo quisiera saber cuántas fueron las mujeres que vivieron esa etapa y si todas eran conscientes de que no estaban teniendo una relación exclusiva con el noble.

Patricia Pardo y Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' Mediaset

Lequio ha señalado sólo que “eran muchas”, pero que “todas sabían” que él no estaba teniendo una relación sentimental cerrada con ninguna de ellas en ese momento.

“Llevo un mes hablando con una generosidad inmensa de una etapita de mi vida que quedó atrás hace casi 30 años”, explicaba.

“No tengo ninguna necesidad y subrayo, no tengo ninguna necesidad, de seguir desmintiendo fantasías vintage (fue un error inicial que no volverá a pasar, lo juro) ni de alimentar interpretaciones ajenas”, expresaba.

“Entiendo el interés por saber lo que yo pienso, trabajo en esto, pero lo siento, no tengo por qué hacerlo y no lo voy a hacer… Estoy cansado, esto no parece tener un fin. Cada x años aparece alguien para subirse al cuento… Lo verdaderamente serio, se responde donde corresponde”, añadía.

Las últimas palabras fueron interpretadas por sus compañeros como si Lequio hubiera decidido tomar algún tipo de acción legal contra la empresaria gallega.