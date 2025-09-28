Samantha Ballentines lucha por la libertad drag: "Todavía nos pueden pegar una paliza, no quiero retroceder en nada"

La visibilidad como arma estratégica para combatir los discursos de odio. Así lo demuestra Drag Race, una de las grandes apuestas de Atresmedia para su plataforma en streaming. Tanto es así, que la llegada de la quinta temporada este domingo es uno de los estrenos más esperados del año. Contará un año más con la presencia de Samantha Ballantines.

La drag queen, que participó en la segunda temporada del formato, reaccionará a las nuevas entregas junto a las reinas de la edición anterior en Sí, lo digo. Una sección que se emitirá cada lunes a las 20:00 horas en abierto en atresplayer. “Hay gente que conozco, hay madres drag, que tenían que haber entrado hace tiempo y han entrado”, avanza en una charla con BLUPER.

Un programa que llega en el momento exacto. El pasado 23 de septiembre, Ballantines entró en otro programa conocido, Operación Triunfo. No fue literalmente, sino que la desinformación jugó una mala pasada a una de las concursantes de la Academia: admitió no saber qué era una travesti.

Al percatarse, Samantha escribió al popular formato musical a través de redes sociales: “¿Cuándo decís que voy a dar una charla sobre qué es una TRAVESTI?”. Su comentario desató una ola de apoyo por parte de los fans, que celebraron la iniciativa y se unieron a la petición.

Nadie mejor que ella para ofrecer conocimiento a los concursantes de OT, ya que la artista confiesa: "Me he comido mucho coche, carretera, mal pagada, antros, pintarme en un zulo y, después de tantos años subiendo escalones hasta tener mi propio programa en Atresplayer". Una profesión por la que sigue luchando para vivir con libertad: "Me han amenazado, me he enfrentado más de una vez".

Quinta temporada de Drag Race, ¿qué esperas de las nuevas reinas?

Espero sorprenderme, porque siempre sorprende. Hay gente que conozco, hay madres drag, que tenían que haber entrado hace tiempo y han entrado por fin. El corazón es muy importante esta temporada y el mío está con alguna compañera. Hay gente que me ha sorprendido. Se viene fuerte, a la gente le va a encantar.

Mencionas a las madres drag, ¿qué significa para ti verlas en el programa?

Una de ellas, aparte de que es amiga mía, fue de las primeras travestis que vi en mi vida y a la otra la vi al día siguiente. Verlas ahí después de tantos años, que cuando yo empezaba yo era una “bebedera cutrísima” y ya ellas eran buenas…

Hay muchas amigas de redes o que hemos coincidido alguna vez, que también le tocaba y a ver cómo le va. Y sorpresa porque también hay gente que no conocía nadie, qué guay.

Drag Race sigue confiando en ti, ¿cómo te sientes?

Este año me ha llamado mi jefa suprema, mi ‘Umpa Lumpa’ suprema. Me ha dicho que eso ya es mío, que lo he hecho mío, con las expresiones, con ‘hola gente guapa’ y con todos mis chascarrillos y por ahora eso va a ser para mí. La idea de eso, en principio, era que cada programa lo presentase una concursante de la anterior edición. Lo siento, chicas.

¿Por qué crees que te has quedado con el puesto?

Por cuidarlo mucho, hacerlo con mucho cariño, seguir los consejos que me estaban dando mi jefa, mi gente y, como han confiado en mí, he dejado que mi intuición me deje llevar como siempre hago y lo que más me gusta hacer, que es improvisar.

Al final se ha hecho un guion, una estructura entre ellos y yo, se ha quedado un programa chulísimo y a la gente le encanta. Solo tenéis que ver el reel que subió el otro día la cuenta de Atresplayer, los comentarios, no hay ni uno malo, la gente loquísima porque volviera.

"Me he comido mucho coche, carretera, mal pagada, antros, pintarme en un zulo..."

¿Te habías imaginado alguna vez asumir ese rol de conductora?

Cuando te dan algo así, es un regalazo. Llevo 20 años actuando, tengo 39 años y estoy desde los 20. Me he comido mucho coche, carretera, mal pagada, antros, pintarme en un zulo y, después de tantos años subiendo escalones hasta tener tu propio programa en Atresplayer por tu personalidad, porque han confiado en ti. Te dejas la piel, la cabeza, es muy bonito.

¿Cómo crees que ha evolucionado el mundo drag?

De peque no tenía referentes, no veía ninguna travesti. RuPaul no existía. En la tele más que estaba Boris Izaguirre en Crónicas marcianas, el personaje de Alejo Sauras en Al salir de clase con su novio, Mauri en Aquí no hay quien viva, pero travestis en la tele…

Lo siento por los actores y por la gente que ha estudiado, pero es que una travesti es 360. Aprendemos a interpretar, aprendemos a presentar, a cantar, a bailar, nos partimos literalmente el cuerpo, nos hacemos daño con los corsés y todo por estar guapas para que la gente disfrutéis de nuestro show, os riáis, penséis, cantéis, bailéis. Esto es vocacional. No entres en Drag Race para ser famosa.

"Quiero ir por la calle maquillada, porque voy a trabajar, no soy una delincuente ni soy un pederasta"

La escena drag tiene varias oleadas, ¿se puede dar todo por conquistado?

Me gusta recordar que en los años 60 y 70, que eso fue hace nada, para entrar en los locales LGTB había que llamar, te miraban por dentro, por una mirilla y si te veían apto entrabas o no entrabas. Ese era el nivel. Las travestis actuaban con un vaquero debajo del vestido por si entraba la policía y tenían que quitarse el vestido corriendo y decir que eran actores. Eso no tiene que volver.

Quiero ir por la calle maquillada, porque voy a trabajar, no soy una delincuente ni soy un pederasta, como dice gentuza, ni soy una mala persona. A por nosotros no tienen que ir, porque nos ha costado la vida llegar a esta “normalidad” y todavía nos pueden pegar una paliza. No quiero retroceder en nada.

¿Crees que estamos en un momento clave para frenar el auge de la ultraderecha?

Parece que les da igual ser fachas, están orgullosos. Siempre nos toca a las mismas, a las travestis, a las transexuales, porque son homófobos, pero siempre van a todo lo que tenga una connotación femenina, como si fuésemos lo más débil. Hay que votar con cabeza, a quien quieras. Infórmate bien, quién te compensa, quién no.

Solo hay que entrar en redes sociales para ver la de bots que tienen los votantes de Vox. Me han amenazado, me he enfrentado más de una vez, no sé si hay que responderles o es mejor bloquearles. Pero, ¿qué hago? ¿Me callo? No, porque también pienso que tengo una barbaridad de seguidores y puedo hacer ruido, utilizo mi voz para reivindicar y para no callarme.

"Debería ser en abierto porque tiene esa connotación reivindicativa y social, por eso solamente"

¿Te gustaría que toda esa reivindicación, esa visibilidad, superase por fin la barrera del pago y que Atresmedia apueste por ello en abierto?

Sí, claro. Pero en el mundo entero es así. Debería ser en abierto porque tiene esa connotación reivindicativa y social, por eso solamente. Nosotros lo hablamos, pero es que yo no soy nadie ahí. Esto también es un negocio, por desgracia. También te digo, hay gente que se lo descarga, te lo digo tal cual.

También hay que agradecer que lo tenemos, porque el día que quitemos esto es otra cosa que perdemos, que no nos dan visibilidad, otra cosa que podríamos perder.