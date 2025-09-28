Ana María Aldón se defiende de las críticas por comprarse una casa en Chipiona: "¿Acaso debía pedir permiso?"

Ana María Aldón vuelve a estar en primera línea informativa. La diseñadora está en el foco de la polémica por haber decidido comprarse una casa en Chipiona, el municipio de donde era originaria Rocío Jurado.

La exesposa de José Ortega Cano, quien recientemente ha hablado de lo que le pidió Michu antes de fallecer, ha decidido adquirir una vivienda en la localidad gaditana, la cual va a reformar. Dado que no se sabe para qué la utilizará, ha surgido la pregunta sobre si Aldón vivirá en la ciudad de la primera mujer del torero.

Su decisión ha causado recelos entre los vecinos de la localidad, con comentarios, incluso, que lo ven como una afrenta contra su antigua familia política o con los Mohedano.

El equipo de Fiesta, el programa en el que la diseñadora colabora (y en el que también su exhijastra, Gloria Camila, es panelista), se ha acercado al municipio gaditano para conocer la opinión de sus ciudadanos. “Me parece un poco violento. No lo entiendo ni me parece lo correcto”, declaraba una de las personas preguntadas.

Aldón se ha defendido de las críticas. Emma García no ha dudado en preguntarle por la cuestión. “Los que piensan que es una provocación, les diré que Sanlúcar [de Barrameda] y Chipiona son limítrofes”, comenzaba la diseñadora en su defensa.

Ana María Aldón y Emma García en 'Fiesta'. Mediaset

La gaditana no ha dudado en mostrar su desconcierto ante tales comentarios. “Hay una carretera que se llama La Reyerta que, si aparcas a la derecha, estás aparcando en Sanlúcar de Barrameda, y si aparcas a la izquierda, aparcas en Chipiona”, argumentaba.

“¿Qué pasa? Que he cruzado la valla y me he comprado la casa donde a mi novio le ha gustado porque no nos la ha pagado nadie”, exclamaba, revelando también que se trata de una compra compartida entre Eladio, su prometido, y ella.

Ana María Aldón en 'Fiesta'. Mediaset

“La casa es de él y mía ¿y él que es de Santander también tiene que pedir permiso? Pregunto, a ver si voy a tener que ir puerta por puerta para solicitar autorización para comprarme una casa donde me dé la gana”, declaraba tajantemente.

Aldón daba otro dato revelador: tiene familia de Chipiona. Aunque ella haya nacido en la localidad de al lado, tiene también raíces en la tierra de ‘La Más Grande’.

“Aportando algo más diré que tengo a toda mi familia en Chipiona, que tengo a mis tías, hermanas de mi madre, mis primas alrededor en Chipiona y, que yo sepa, no han tenido que pedir permiso”, confesaba.

Saúl Ortiz y Ana María Aldón en 'Fiesta'. Mediaset

La diseñadora recordaba que ella ha respetado el legado de la aclamada cantante y que sigue haciéndolo. “La zona donde hemos comprado la casa se llama La Reyerta. He respetado, durante todos los años que he estado en esa familia, todo lo relacionado con Rocío”, argumentaba.

“A ver si hay alguien que pueda reprocharme que haya ido a algún acto público. Lo sigo teniendo, pero ese municipio al que yo iba antes de, con total libertad, paseaba por sus calles y dejé de hacerlo por respeto. Yo estoy más cerca de Sanlúcar”, aclaraba.