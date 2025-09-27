Terelu Campos, sobre el conflicto de Mar Flores y Carlo Costanzia: "No somos soldados de ninguna batalla"

La guerra mediática entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre está viviendo nuevos episodios. En medio de este conflicto, se han visto envueltas las Campos. El posado por el 60 cumpleaños de Terelu ha desatado una polémica inesperada y ha obligado a la tertuliana a defenderse.

La colaboradora organizó recientemente una gran fiesta en el centro de Madrid. En el photocall, Terelu posó con su hija, Alejandra Rubio, así como con su yerno y su consuegro, los dos Carlo Costanzia.

El caso es que el posado llegaba apenas unos días después de publicarse las memorias de Mar Flores en las que hablaba, entre otras muchas otras cosas, de una presunta tormentosa relación con el padre de su hijo mayor, y de una campaña de desprestigio en la que habría participado el italiano, supuestamente.

La comunicadora malagueña ha hablado en varias ocasiones de su buena relación con su consuegro. Para Terelu, no ha habido polémica alguna, al ser una fotografía entre familias.

Sin embargo, parece que a Mar Flores no le ha gustado dicha imagen. Durante la rueda de prensa en la que presentaba sus memorias, la modelo compartía que dicha instantánea no había sido de su agrado.

Terelu Campos en 'De viernes'. Mediaset

Terelu no ha dudado en responderle desde su puesto de panelista en De viernes. En tono firme, la malagueña ha lanzado también un aviso a navegantes. “Soy una persona muy respetuosa e intento hacer lo que me piden”, expresaba al inicio.

“Pero no sólo soy una persona respetuosa, sino que soy una persona muy respetable porque yo me he ganado durante el respeto en mi profesión, me he ganado el respeto del público durante años porque jamás les he faltado al respeto y me he ganado el cariño, por eso a mí también me gusta que se me respete”, proseguía.

Terelu Campos en 'De viernes'. Mediaset

“Esta no es mi guerra, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto y mi hija tampoco, los hechos que ocurrieran cuando ocurrieran nosotros no existíamos ahí”, continuaba en su alegato.

“No éramos amigos ni teníamos amigos comunes, yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo solo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio”, advertía.

Terelu está viviendo semanas muy complicadas, al verse en implicada en un conflicto que, realmente, le es ajeno. “Sufro mucho por mi hija cuando la veo acorralada por algo que no le pertenece, sé que esto le va a molestar que lo diga, lo siento hija”, confesaba.

Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Terelu Campos en 'De viernes'. Mediaset

“Si a mí en algún momento se me hubiese dicho 'vamos a comer o a tomar un café con la abuela de Carlo' yo no hubiese tenido ningún problema en hacerlo, si eso se me hubiese pedido”, señalaba.

“Ni mi hija ni yo somos soldados de ninguna batalla, y si me preguntáis os diría que tampoco es la batalla de la pareja de mi hija”, concluía.