Juan del Val, sobre la denuncia de Donald Trump de un "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU: "Es imbécil"

Juan del Val en 'La Roca' y Donald Trump en la ONU. Atresmedia/Reuters

La intervención de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU en Nueva York se ha convertido en un chascarrillo. El líder republicano ha denunciado haber sido víctima de un “triple sabotaje” en el momento de su intervención. Un momento comentado en diferentes programas, como La Roca.

El presidente estadounidense se ha mostrado muy crítico con la ONU, calificando repetidamente a la organización como ineficaz y acusándola de no cumplir con los fines para los que fue creada.

De la misma forma, Trump también reprobó las políticas migratorias y climáticas internacionales, tachando la lucha contra el cambio climático de “la mayor estafa de la historia” y arremetiendo contra las energías verdes en su discurso.

Además, reprochó a la ONU haber rechazado una oferta suya en 2001 para renovar la sede del organismo en Nueva York, alegando que podría haberlo hecho “más rápido y a menor coste”. Sin embargo, lo que ha llamado la atención han sido los ‘problemas del directo’ que ha tenido el presidente estadounidense.

Justo en el momento en el que Trump, su esposa Melania y el resto de su equipo procedían a subir las escaleras mecánicas para llegar a la sala donde dar el discurso, estas se pararon, provocando que todo el grupo tuviera que subir de manera analógica.

Berni Barrachina y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

Una situación que provocó más de una risa entre la prensa internacional presente y que ya había provocado la ira de Trump. No fue el único incidente que vivió el líder del país norteamericano en la ONU.

Trump vio cómo el teleprompter en el que debía aparecer su discurso no funcionaba, lo que le obligó a improvisar parte de su comparecencia, desatando también carcajadas entre los representantes del resto de países del mundo. El sonido también falló, lo que hizo que el líder republicano viese todos estos incidentes como “sabotaje”.

El plató de 'La Roca'. Atresmedia

Ante esta actitud, Juan del Val lanzó un comentario jocoso que quiso matizar, al señalar que no lo diría “en el debate de la sección política” que suele tener lugar posteriormente, sobre las 18:00 horas.

“Él dijo que el responsable de que se parase el teleprompter se iba a meter en graves problemas”, señalaba el autor de Bocabesada al inicio de su intervención. “Bueno, lo quería despedir”, apostillaba Nuria Roca.

“Lo dicho, en graves problemas”, recalcaba Del Val. “Pero sobre el responsable de las escaleras mecánicas, habló incluso de cárcel”, revelaba el autor, dejando sin palabras tanto a la presentadora como al resto de contertulios presentes en la mesa.

Nuria Roca y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Ha iniciado una investigación para ver qué ha pasado”, añadía Berni Barrachina. “A la hora de la política, a las 19:00, nunca diría esto. Pero son las 15:35, se puede decir que Donald Trump es imbécil”, sentenciaba el escritor.

“No, hombre, Juan, por favor, que nos podemos meter en problemas”, advertía Nuria Roca, con gesto preocupado. “Pero si no lo entiende, no habla nuestro idioma”, argumentaba Del Val.