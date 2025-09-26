"Sinvergüenza, "chabacana" y "cincuentona": Yola Berrocal y la madre de Adara, a voces limpias en 'Supervivientes: All Stars'
Este jueves, ambas defensoras protagonizaron un tremendo choque en la gala del reality show de Telecinco.
Momento de tensión máxima el que se vivió este jueves, 25 de septiembre, en la gala de Supervivientes: All Stars. Yola Berrocal y Elena Rodríguez, expulsada del concurso la semana pasada, protagonizaron un brutal enfrentamiento en plató que en algunos momentos parecía que iba a pasar a mayores.
El formato que produce Cuarzo, por cierto, fue líder de la noche del jueves y firmó máximo de cuota de la edición. El reality registró un 17% de share y 969.000 espectadores, superando en casi 8 puntos a la segunda opción de su franja. Fani Carbajo fue la eliminada tras perder la votación contra Adara Molinero.
A raíz de una discusión en Honduras entre Sonia Monroy y Adara, Berrocal se refirió a la hija de Rodríguez como "drama queen". "Me gustaría que se fuera ella porque siempre ha demostrado ser una mentirosa", señaló. Y, ni corta ni perezosa, sacó a colación a los ex de la robinsón: "Ya lo demostró con Álex Ghita y con Hugo Sierra".
"¿Sabes qué te pasa, Yola? Que eres muy sinvergüenza. Y no insultes. ¡No insultes! Que todos conocemos tu pasado", contraatacó Elena. En ese punto, ambas defensoras se levantaron y se quedaron frente a frente, obligando a Jorge Javier Vázquez a intervenir para sentarlas de nuevo.
"Si hay una drama queen aquí eres tú. Y tu amiga. A mi hija no la insultes, que no le llegas ni a la suela de los zapatos", insistió la progenitora de Adara, que, tras ser tildada de "egoísta", exclamó: "Eres una sinvergüenza. ¡Mírate el ombligo, guapa!".
"Tu hija dice que somos una cincuentonas. ¡Pues vivan las cincuentonas!", expresó Yola, antes de que el encontronazo se calmase momentáneamente. Marta Peñate, sentada junto a Yola Berrocal, aseguró: "No me gusta ver estas situaciones". Y afirmó que concursantes como Alejandro Albalá no aportan al programa.
Pero la tranquilidad duró poco. Mientras Peñate hablaba, Elena Rodríguez volvía a enzarzarse con la cantante: "¿Ves? Eso es hablar con educación y no como una chabacana, que es lo que eres tú. Una estrellita estrellada". "No habléis por encima. ¿Qué quieres decirle a Yola, Elena?", preguntó el presentador de Telecinco.
"Que uno puede decidir aquí cómo hablar y cómo defender a su representado. Ella tiene que hablar con educación, ante todo. Por muchos brillos que te pongas, por mucho vestido... A mí no me hace falta eso", expuso Rodríguez.
Tras acusar a madre e hija de tener "aires de superioridad", Yola se la devolvió con una última estocada personal: "Hugo Sierra se está ocupando de todo [del hijo de Adara]. Y deberías ocuparte tú". Entonces fue la novia de Tony Spina quien la frenó: "Yola, te tengo muchísimo cariño, pero no hables de un niño aquí, por favor".