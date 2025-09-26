"Sinvergüenza, "chabacana" y "cincuentona": Yola Berrocal y la madre de Adara, a voces limpias en 'Supervivientes: All Stars'

Momento de tensión máxima el que se vivió este jueves, 25 de septiembre, en la gala de Supervivientes: All Stars. Yola Berrocal y Elena Rodríguez, expulsada del concurso la semana pasada, protagonizaron un brutal enfrentamiento en plató que en algunos momentos parecía que iba a pasar a mayores.

El formato que produce Cuarzo, por cierto, fue líder de la noche del jueves y firmó máximo de cuota de la edición. El reality registró un 17% de share y 969.000 espectadores, superando en casi 8 puntos a la segunda opción de su franja. Fani Carbajo fue la eliminada tras perder la votación contra Adara Molinero.

A raíz de una discusión en Honduras entre Sonia Monroy y Adara, Berrocal se refirió a la hija de Rodríguez como "drama queen". "Me gustaría que se fuera ella porque siempre ha demostrado ser una mentirosa", señaló. Y, ni corta ni perezosa, sacó a colación a los ex de la robinsón: "Ya lo demostró con Álex Ghita y con Hugo Sierra".

"¿Sabes qué te pasa, Yola? Que eres muy sinvergüenza. Y no insultes. ¡No insultes! Que todos conocemos tu pasado", contraatacó Elena. En ese punto, ambas defensoras se levantaron y se quedaron frente a frente, obligando a Jorge Javier Vázquez a intervenir para sentarlas de nuevo.

"Si hay una drama queen aquí eres tú. Y tu amiga. A mi hija no la insultes, que no le llegas ni a la suela de los zapatos", insistió la progenitora de Adara, que, tras ser tildada de "egoísta", exclamó: "Eres una sinvergüenza. ¡Mírate el ombligo, guapa!".

Yola Berrocal y la madre de Adara se enzarzan en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

"Tu hija dice que somos una cincuentonas. ¡Pues vivan las cincuentonas!", expresó Yola, antes de que el encontronazo se calmase momentáneamente. Marta Peñate, sentada junto a Yola Berrocal, aseguró: "No me gusta ver estas situaciones". Y afirmó que concursantes como Alejandro Albalá no aportan al programa.

Pero la tranquilidad duró poco. Mientras Peñate hablaba, Elena Rodríguez volvía a enzarzarse con la cantante: "¿Ves? Eso es hablar con educación y no como una chabacana, que es lo que eres tú. Una estrellita estrellada". "No habléis por encima. ¿Qué quieres decirle a Yola, Elena?", preguntó el presentador de Telecinco.

"Que uno puede decidir aquí cómo hablar y cómo defender a su representado. Ella tiene que hablar con educación, ante todo. Por muchos brillos que te pongas, por mucho vestido... A mí no me hace falta eso", expuso Rodríguez.

Tras acusar a madre e hija de tener "aires de superioridad", Yola se la devolvió con una última estocada personal: "Hugo Sierra se está ocupando de todo [del hijo de Adara]. Y deberías ocuparte tú". Entonces fue la novia de Tony Spina quien la frenó: "Yola, te tengo muchísimo cariño, pero no hables de un niño aquí, por favor".