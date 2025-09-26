RTVE recupera ‘La Garita’ tras retirarlo de La 1 este verano después de solo tan solo dos emisiones

Tras dos meses de incertidumbre, el programa de humor La Garita regresa a la televisión pública. El espacio, liderado por los cómicos JJ Vaquero y Álex Clavero, vuelve este sábado 27 de septiembre en La 2. La emisión está prevista a las 23:20 horas, justo tras el espacio de entrevistas Al cielo con ella.

El retorno de La Garita llega después de que el formato tuviera una primera vida breve y controvertida en La 1, durante el verano pasado. El programa fue concebido como un relevo ligero y humorístico de La Revuelta de David Broncano, apostando por una mezcla de zapping y comedia. Sin embargo, su recorrido inicial resultó mucho más corto de lo esperado.

El espacio, producido por 100 Balas (The Mediapro Studio), tenía como principal atractivo el acceso al extenso archivo audiovisual de RTVE. Según destacó en su estreno Félix Millán, que era entonces productor ejecutivo de Contenidos de la cadena, la clave del programa residía en “rescatar imágenes históricas con un tono humorístico que conectara con todas las generaciones”.

El estreno logró cifras aceptables: alcanzó un 9,6% de cuota de pantalla y fue seguido por 965.000 espectadores. No obstante, esa tendencia no se mantuvo. Su segunda entrega sufrió un fuerte descenso y caída hasta el 7,4% de cuota, con apenas 691.000 seguidores, lo que encendió las alarmas en la dirección de RTVE.

A las críticas por la audiencia se sumaron numerosos comentarios en redes sociales, donde los espectadores cuestionaron tanto el ritmo del programa como la química entre sus presentadores. Ante ese panorama, la corporación tomó una decisión drástica: retirar el formato tras solo dos emisiones y cubrir su hueco con Viaje al centro de la tele .

J. J. Vaquero y Álex Vaquero, presentadores de 'La Garita'. RTVE

Pese a aquella cancelación apresurada, RTVE nunca cerró del todo la puerta a La Garita. Desde julio ya se deslizó la posibilidad de revivirlo en La 2, aunque entonces no había fecha concreta. Ahora se confirma: el programa vuelve, en un contexto distinto y en una franja más tardía y experimental que podría favorecerlo frente a la dura competencia de La 1.

De esta manera, la cadena pública reorganiza su prime time de La 2. La noche del sábado quedará configurada con Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez, seguido de La Garita. Posteriormente, completará la oferta Cómo nos reímos, uno de los clásicos del humor televisivo de RTVE que mantiene a un público fiel.

La estrategia busca darle un nuevo aire al bloque nocturno de La 2, basado en contenidos de entretenimiento y humor que aprovechan la memoria audiovisual de la televisión pública. Además, la cadena pretende comprobar si el formato funciona mejor en una franja más reducida y no tan competitiva como el acceso prime time de La 1.