El giro de 180 grados de Maite Galdeano: de pedir ser anónima a sentarse en ‘¡De Viernes!’ en dos meses

Esta noche, el programa ¡De Viernes!, de Telecinco, tendrá entre sus protagonistas a Maite Galdeano. La que fuese concursante de GH 16 (y fugaz miembro del Contraclub de la edición siguiente) se reencontrará públicamente 14 meses después con su hijo Cristian Suescun, también conocido por su paso por diferentes realities.

Cristian se sentará por primera vez en el plató tras la ruptura de relaciones con su hermana Sofía, detallará cuáles son los motivos que les han llevado a este distanciamiento, y qué parte de culpa tiene en esto Kiko Jiménez.

Madre e hijo revelarán lo que saben sobre los rumores de infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro y ofrecerán información que podría poner en riesgo la relación de Sofía y Kiko, según adelanta Mediaset. “Somos víctimas del novio de mi hija”, asegura Maite en un primer avance.

Lo llamativo del asunto es que Maite vuelve a estar en el disparadero de la crónica social por propia voluntad cuando hace escasamente dos meses aseguraba, alzando la voz, que quería ser anónima y que se iba a ir a una isla perdida.

El programa Tardear localizó a Maite viviendo en un barco en Murcia; al parecer, hacía todo allí, como lavar y tender la ropa. Cuando la que fuese concursante de La casa fuerte vio las cámaras del programa se cabreó, y les invitó, alzando la voz, a que se fuesen.

Maite Galdeano y su hijo, Cristian Suescun

La reportera que cubrió la informació narró cómo Galdeano estaría “harta de ser el monigote de España que luego todo el mundo abandona”. Y también habría dicho: “no hay dinero, no hay terapia y no hay psicólogo que arregle lo que yo tengo”.

En el vídeo que emitió el programa, Maite estaba muy agitada, y echaba a las cámaras, asegurando que no iba a dar ninguna clase de explicación. “No me jodáis la vida. No podéis sacar nada, prohibido. Estoy hasta los cojones de todo el mundo, quiero ser anónima. Ahora voy a ser anónima, me voy a ir a una isla perdida y allí voy a morir”, sentenció.

De este modo, en tan solo dos meses (las imágenes se emitieron el 18 de julio) Maite Galdeano ha dado un giro radical a su relación con los medios y con Telecinco. De echar a un equipo de Tardear del barco que le hacía las veces de vivienda a sentarse a largar contra su hija Sofía en ¡De Viernes!.