Buenafuente, sobre los últimos casos de corrupción de PSOE y PP: "La justicia solo es rápida si eres familiar de un político"

La segunda entrega de la temporada de Futuro Imperfecto arrancó con el habitual monólogo de Andreu Buenafuente. El humorista analizó en clave altamente irónica la actualidad, poniendo el foco en "las citas judiciales por corrupción".

Tras simular emocionarse, pañuelo en mano y todo, Buenafuente comentó: "Ya han vuelto". "¿Qué pasa, que no hay corrupción? No reconoces a tu país [...] Si os fijáis, no hubo ni un caso de corrupción nuevo en agosto", señaló el presentador de Televisión Española.

Y es que, para Andreu, "los corruptos también son personas y tienen sus derechos": "Los nuestros se los pasan por el forro, pero los suyos...". "Un corrupto dice: 'Jo..., necesito desconectar. Llevo todo el año desfalcando arcas públicas y no puedo más, no tengo más imaginación'. Y su mujer: 'Tienes que desconectar, Borja".

"Los corruptos aprovechan las vacaciones para ir a los sitios donde tienen guardado el dinero. Las Seychelles, Panamá...", añadió el catalán. Después, ya sí, pasó a presentar la "temporada de juicios familiares", como si de la Fashion Week se tratase. "Este año están muy de moda los juicios familiares".

Y así recordó todas las citaciones que han surgido esta semana. El lunes, el hermano de Isabel Díaz Ayuso; el martes, el hermano de Pedro Sánchez; el miércoles, la mujer del presidente, Begoña Gómez. "Visto así, parece el anuncio de los invitados de El Hormiguero", bromeó el humorista.

"Hoy vienen a no divertirse al juzgado. Bueno, lunes, martes, miércoles... Están los parientes de Ayuso y Sánchez diciendo: 'Que llegue el fin de semana, por favor", agregó Buenafuente.

En opinión del rostro de la cadena pública, no importa ser de derechas o de izquierdas, porque "siempre puedes seguir un juicio como si fuera una película de Netflix". "Cariño, ya hemos acostado a los niños, ¿qué litigio vemos hoy?", expresó Andreu.

Y dio carpetazo al tema de la corrupción sentenciando: "A ver cómo avanza la cosa. Pero lo que está claro es que la única manera de que la justicia sea más rápida es que seas familiar de un político. Luego, todo lo demás, bueno...".

Así, Andreu Buenafuente pasaba revista a otro punto de interés informativo de la semana. Lo hacía dirigiéndose al público y preguntando: "¿Vosotros habéis seguido la Asamblea General de las Naciones Unidas? Pero, ¿con interés o como Estados Unidos?".