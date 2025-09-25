Jimmy Kimmel bate récord en su regreso a la televisión: su monólogo acumula casi 20 millones de visitas en YouTube

Jimmy Kimmel ha establecido un nuevo récord en YouTube. El presentador ha logrado que el monólogo de su vuelta a la televisión, tras una breve y polémica suspensión, se convierta en el más visto de toda su carrera en la plataforma.

En el momento de cierre de esta noticia, la cuenta oficial de YouTube del programa nocturno registra casi 20 millones de visualizaciones en el vídeo titulado Jimmy Kimmel is back (Jimmy Kimmel está de vuelta), publicado hace apenas un día. Y no parece que la cifra tenga techo.

Anteriormente, el hito le correspondía al video en el que Kimmel hablaba sobre los detalles del nacimiento de su hijo y su enfermedad cardíaca, con 14 millones de visualizaciones en la plataforma.



La cancelación del late show de Kimmel fue anunciada la semana pasada por la ABC, una cadena gestionada por Disney. Esto sucedió apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra el canal, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no suspendía a Jimmy.



Disney retiró el programa del conductor neoyorquino después de que los operadores Nexstar y Sinclair anunciaran que no lo emitirían en sus respectivos mercados debido a los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Jimmy Kimmel Live! regresó a antena este martes, 23 de septiembre, tras varios días de críticas a la empresa de medios y una creciente polémica en torno a la libertad de expresión. Sin embargo, tanto Nexstar como Sinclair mantuvieron su decisión de no transmitir el programa en sus respectivos canales, lo que dejó sin acceso al menos al 25 % de los espectadores estadounidenses.

Un emotivo monólogo

En su monólogo, Jimmy Kimmel intentó aclarar que no fue su intención que sus comentarios fueran interpretados de la manera en que lo fueron, aunque reconoció que comprendía por qué muchas personas se sintieron ofendidas.



El comunicador contuvo las lágrimas en varios momentos y expresó su admiración por Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, al recordar que ella perdonó públicamente al asesino de su marido durante el homenaje celebrado en Arizona en honor al activista.



No obstante, su discurso mantuvo un tono crítico hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien reprochó haber celebrado la retirada del programa, sin considerar que podría dejar sin empleo a al menos 200 personas que forman parte del equipo de producción.