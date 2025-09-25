Ana Rosa Quintana, tras marcar máximo de temporada, apunta a Yolanda Díaz: "Se saltó la clase de separación de poderes"

Como cada mañana, Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa con un crítico análisis de la actualidad política. Este jueves, marcada por la reprobación del Congreso a Ana Redondo, el desgaste del bloque de investidura y la defensa que Pedro Sánchez hizo de su familia, ahora en el centro de la polémica.

Lo ha hecho, por cierto, después de que El programa de Ana Rosa marcase máximo de temporada este miércoles. El matinal va cogiendo el ritmo tras un inicio de curso titubeante, alcanzando un 14% de cuota de pantalla y los 335.000 espectadores de media.

"Buenos días. Si dices tres veces frente al espejo lawfare, se te aparece la cara de Bolaños. El ministro de Justicia pone en duda el funcionamiento de la Justicia, una Justicia que en teoría depende de él", ha comenzado diciendo la presentadora de Telecinco.

"Y si dices la palabra 'Montesquieu' tres veces frente al espejo se te aparecen las caras de todo el Consejo de Ministros con Yolanda Díaz a la cabeza. La vicepresidenta asegura que el caso Begoña se va a estudiar en las facultades de Derecho, aunque ella se saltó las clases de la asignatura sobre la separación de poderes", ha proseguido.

En esa línea, Quintana ha señalado que "el juez Peinado ha propuesto que la mujer del presidente sea juzgada por un jurado". "Una ley del jurado que aprobó Felipe González en 1995 y que denominó 'la ley de la gente'. ¿Acusarán ahora a un jurado de personas anónimas también de lawfare, de ser nueve hombres y mujeres sin piedad?".

Acto seguido, ha puesto el foco en la ministra de Iguadad, reprobada en el Congreso "gracias a la abstención de ERC y Junts" tras los fallos de las pulseras telemáticas. "Si dices la palabra bulo frente al espejo se te aparece la cara de Ana Redondo regañándote por decir que las pulseras antimaltrato no funcionaban".

"Y si dices frente al espejo tres veces 'bloque de investidura' se te aparece Rufián riéndose mientras dice: '¿Bloque de investidura? ¿Qué bloque?' El bloque de la legislatura se ha derretido de tanto usarlo", añadía el rostro de Mediaset.

Por último, Ana Rosa Quintana ha apuntado al presidente del Gobierno. "Desde Nueva York, Sánchez defiende la inocencia de su familia con un 'hermano, yo sí te creo', mientras se postula para volver a presentarse a las elecciones en 2027. Ni siquiera habrá primarias".

"Sin embargo, cuando el presidente sale a pasear por Broadway con la sincronizada, se les pone en frente otra coreografía de viandantes que les abuchea cantándoles la letra de un musical que podría titularse 7 enchufes para 7 hermanos", ha ironizado Quintana.

Pues, como ha subrayado, "el árbol genealógico del presidente se enfrenta a varios juicios, aunque desde el PSOE hablan de 'penas de telediario". "Habría que analizar de qué telediarios hablamos", ha agregado, en alusión a los de Televisión Española.

"Sánchez ha decidido hacer un homenaje a Claudia Cardinale, la protagonista de Gatopardo, una película cuya frase más famosa es 'hay que cambiarlo todo para que todo siga igual'. Sánchez se ha quedado encerrado en el Peugeot de 2016 con Koldo al volante", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.