Melody rompe a llorar en ‘Y ahora, Sonsoles’ al recordar a una tía fallecida: “Se fue de forma repentina”

La cantante Melody, última representante de España en Eurovisión hasta la fecha (y, quizá, hasta nuevo aviso) ha sido la estrella invitada de Y ahora, Sonsoles, en el tramo final del programa. Y en la línea de otras entrevistas del programa, la conversación comenzó con un repaso sobre su carrera.

Melody alcanzó el éxito con tan solo 10 años con el hit El baile del gorila, lo que le valió la etiqueta de niña prodigio, y Ónega le ha preguntado si se siente cómoda con tal definición. La andaluza reconoció que se asombra cuando ve vídeos de sí misma de pequeña, y que a veces se le saltan las lágrimas.

Ella es “consciente a su manera” de todo lo que ha vivido. “Soy consciente a mi manera. Cuando era pequeña era mi mayor diversión y yo quería eso, cantar. Si volviera atrás me gustaría vivir lo mismo, he nacido para hacer lo que he hecho, y he sido una niña muy feliz”, aseguró. Y aprovechó para mandar amor a su familia, quienes “me lo han dado todo”.

En la actualidad, Melody se reconoce como “muy emocional”, y que vive todo de manera intensa, en especial, desde que es madre. Desde la pandemia del covid ha tenido que vivir el fallecimiento de varios familiares, y eso le ha hecho comprender que “todo pasa tan rápido y no somos nada”, y que, por ello, quiere “exprimir cada segundo”.

El programa le puso un vídeo en el que aparecen personas de su familia como su padre, su madre, o sus tías Pili y Paqui, hermanas de su padre, y Melody no pudo reprimir las lágrimas. “Al final me habéis hecho llorar, fíjate”, decía, mientras se secaba con un pañuelo. Ónega entonces le preguntó qué era lo que más le emocionaba.

Melody en 'Y ahora, Sonsoles'.

“¿Sabéis lo que más me emociona? Y voy a decir la verdad 100%. Me emociona mucho ver a mi familia. Y he visto unas imágenes de parte de mi familia, y de una tía mía, a la que he adorado y quiero muchísimo y desgraciadamente se fue de forma repentina, y eso me parte el alma”, reconoció.

“Soy así. Melody es así. Yo soy así. Soy un artista que siente lo que canta, pero soy persona y todos tenemos nuestra mochilita, y yo cuando canto, canto con el corazón, y recordando esas cositas de la vida que pasan”, finiquitó.

En la entrevista, Ónega también le preguntó qué haría si su hijo, nacido en febrero de 2024, quiere ser artista. “Me tengo que aguantar”, dijo entre risas, diciendo que sus padres tuvieron que aguantarse en su caso y que a ella le tocaría lo mismo. Pero que también desearía que tuviese un plan b más allá de la música, pues es “un camino muy bonito, que hace muy feliz a mucha gente”, pero que también “es muy difícil y muy sacrificado”.