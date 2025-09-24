Mar Flores se sincera en 'Late Xou': "Estamos en las mismas que hace 30 años, siento que no avanzamos mucho"
La modelo visitó el programa de Marc Giró para presentar su autobiografía 'Mar en calma': "Estoy preparada para contar mi vida".
Más información: Luis Merlo revela que José Luis Moreno lo vetó tras rechazar 'La que se avecina': "Se enfadó muchísimo conmigo"
Marc Giró consiguió a la invitada del momento para su Late Xou. Nada menos que Mar Flores, que visitó el programa para presentar un libro sobre sus memorias, Mar en calma. Después de una semana en la que ha estado en el ojo del huracán, la modelo apareció este martes portando un curioso traje con ojos como complemento.
"Me siento un poco vigilada, todo el rato, en mi vida. Para ponerme en la posición de los otros a ver qué tal se siente mirando tanto", comentó con ironía. El presentador la guió hasta el sofá, donde empezó la verdadera entrevista sobre su autobiografía, que llega tras las declaraciones de su exmarido Carlo Costanzia en ¡De viernes!
"Me parece un libro donde no hay ajuste de cuentas, ameno, interesante y muy sincero, pero se ha montado un pollo, una polémica...", apuntó Giró. Y añadía: "Hay gente que no perdona".
"Hay que leerse el libro y darse cuenta de que es Mar en calma, porque lo he escrito desde el derecho a contar mi vida como me parecía que tenía que hacerlo. Todo el mundo lleva hablando de mi vida mucho tiempo", sostenía Mar Flores.
"¿Tú sabías que habría polémica?", cuestionó Marc. "Te prometo que no. Lo he hecho ahora porque parece que la ley del derecho al olvido parece que no existe y cada diez años salían otra vez contando historias. Ahora estoy preparada para contar yo mi vida, quién mejor que yo para hacerlo. Pero no me lo esperaba, estoy sorprendidísima", confesó la empresaria.
La invitada le comentó al presentador que "estamos en las mismas que hace 30 años, en general, siento que no avanzamos mucho". "El libro es fantástico porque se cuenta mi vida, pero cuento momentos en los que he tenido momentos de bajón, una separación, euforia, tristeza...mi punto de vista de cómo viví ese momento y cómo lo superé", explicó.
"Es desde el perdón y el no rencor, desde la simpatía para todo el mundo. No entiendo qué ha pasado", afirmó. El conductor de La 1 cuestionó: "Que no sea que esto del machismo sigue operando y funcionando, que no sea el heteropatriarcado de los co...". "Eso me temo un poquito", respondió Mar, apoyando el argumento.
"Este libro es un buen termómetro para ver cómo está el patio...", apuntó Giró. Sin embargo, Flores recalcó que "cuando hablamos de machismo no podemos generalizar, pero en mi caso ocurren estas cosas".
Aun así, anunciaba que tenía "una buena noticia": "Me siento muy bien, porque he recibido un buen feedback de la gente que lo ha leído, a la gente le interesa. El cariño que estoy recibiendo de las personas es magnífico", compartía emocionada.
'DecoMasters'
El libro está dedicado a sus cinco hijos. Con uno de ellos, Carlo Costanzia, forma equipo para el nuevo programa de decoración de RTVE. "Vengo agotada porque empezamos a grabar el programa el lunes. Lo estamos pasando bomba, es un programa donde hay que decorar los espacios, es como MasterChef, pero en decoración", desvelaba.
"No va a quedar un famoso en España que no lo pongamos nosotros a hacer cosas. Vagos, que sois unos vagos", añadía con gracia el presentador de Late Xou.
#LateXou— La 1 (@La1_tve) September 23, 2025
👀 ✨ Tendremos @Mar_MarFlores para rato ❤️
Pronto, muy pronto, la veréis junto a su hijo Carlo, en #DecoMasters
Más info aquí > https://t.co/hm4QEkm2CV pic.twitter.com/5HRbki1e24
Marc Giró también ha querido conocer cómo está siendo la relación madre e hijo en el programa. "¿Qué mejor que con mi hijo? Él hacía de jefe de obra y me fue dirigiendo fenomenal. Cuando quiere algo, yo le sigo, que no me importa", reconocía Mar.
"Tengo 5 hijos. Fenómenal con todos, obviamente. Educadísimos todos, más buenos...", aclaraba para no dar pie a polémicas.