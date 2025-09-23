Prime Video se sumerge por primera vez en los formatos de citas: la plataforma anuncia 'Esto no es un dating'

Este martes, Prime Video ha anunciado Esto no es un dating, su primera apuesta en el género de citas en España, presentado por el cómico Galder Varas. Tras años llenando teatros con su irreverente espectáculo de improvisación, el canario volcará toda su experiencia para emparejar a peculiares solteros.

No lo hará solo: en cada episodio le acompañarán dos celebrities que llegarán dispuestas a compartir sus mejores trucos para ligar y conseguir que surja el amor entre las parejas más insólitas. El programa llegará a la plataforma en 2026, se grabará en un teatro y convertirá al público en parte activa del show.

Según apunta la compañía mediante nota de prensa, Esto no es un dating "transmitirá la esencia y la energía de un espectáculo en directo tanto a los asistentes como a los espectadores desde sus casas".

Cien solteros de diverso perfil, edad, procedencia y orientación sexual se sentarán ante Galder en el patio de butacas de un teatro. Los asientos de todos ellos estarán iluminados por una potente luz que será su herramienta para responder a las hilarantes preguntas que el cómico les irá formulando a lo largo del programa.

El más desastroso de todos, La Joyita, será el elegido para subir al escenario y dejarse asesorar para encontrar a su media naranja. Los 99 solteros restantes decidirán si le dan una oportunidad al amor convirtiéndose en sus pretendientes.

Con el particular sentido del humor de Varas, Esto no es un dating derribará prejuicios a la hora de ligar, llamará a las cosas por su nombre y convertirá secretos inconfesables en posibles temas de conversación para una primera cita. La búsqueda de pareja se convertirá en una catarsis de amor colectiva para romper con la esclavitud del postureo y, de paso, reírse un rato.

Casting abierto

A partir de este mismo martes, 23 de septiembre, todos los interesados entre 18 y 50 años podrán participar en el casting online a través de las redes de Prime Video. Los participantes deberán completar un cuestionario con la información solicitada. Se seleccionarán 100 candidatos por programa que formarán parte de esta experiencia única.

Esto no es un dating es una producción original de Buendía Estudios para Prime Video. El programa está dirigido por Lola Ibarreta (Drag Race España, Gran Hermano, MasterChef), con la subdirección de Galder Varas. Jorge Pérez Vega e Ignacio Corrales (Buendía Estudios) son los productores ejecutivos. Óscar González es el director de producción y Sergio Aguayo lidera la dirección de casting.