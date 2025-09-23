Mariló Montero se abre en canal en 'MasterChef Celebrity' sobre la pérdida de su "alma gemela": "Se mataron los dos en el acto"

Cocinar se ha vuelto una excusa para sacar a la luz algunas confesiones en MasterChef Celebrity. Mariló Montero se abrió en canal este lunes con su compañero Alejo Saura, dejando a un lado su versión más competitiva, que acostumbra a mostrar en el programa. La periodista ha recordado uno de los capítulos más trágicos de su vida.

Durante la prueba de exteriores, Montero empezó a explicar quién fue realmente su alma gemela. "Con 19 años me fui a vivir a Costa Rica y mi padre se preocupó de que yo conociera ahí a alguien, porque evidentemente él estaba preocupado, y a través de un señor, me presentó a una chica", narraba la concursante.

"Era de Navarra, del pueblo de Milagros. Se llamaba Villar y nos hicimos íntimas amigas", seguía. A Saura le surgió la curiosidad de saber si todavía mantenían relación después de tantos años. Sin embargo, fue entonces cuando Mariló contó el verdadero drama de la historia: "Se mató en el coche con mi padre".

El actor se quedó estupefacto al conocer la información y volvió a preguntar por si había entendido mal su testimonio: "¿Con tu padre?". "Sí, sí. Venía de Sevilla de estar conmigo unos días y se metió en un punto negro de la carretera y se estrelló contra una furgoneta de trabajadores que iban por su sitio correctamente", narró.

"Mi padre se equivocó y se mataron los dos en el acto", explicó la presentadora de televisión. "No lo sabía, lo siento", lamentaba Alejo, a la vez que Mariló expresaba que ella era su "alma gemela".

Mariló Montero en 'MasterChef Celebrity'. RTVE

"Esto sucede en el año 2000, creo. Estas cosas se tienen superadas, no se puede estar llorando todo el rato por lo mismo. Yo trato de llorar las cosas una sola vez", aseguró. Su compañero de equipo no ha dudado en reconocer su visión: "Hay que ser muy fuerte para eso". "Porque me han pasado muchas cosas", afirmaba.

Y tratando de encauzar de nuevo el programa, reflexionó: "La vida no te engaña. La vida sabe perfectamente que vienes para irte. Y ya está".

Después de la confesión, siguió preparando el plato solicitado por los jueces para los comensales. Una prueba de la que salió victoriosa junto al equipo azul, ya que los de rojo se llevaron el delantal negro al terminar el reto.