Desconcierto por el final atropellado de la primera gala de 'OT 2025': "Mañana hablaremos largo y tendido"

La primera gala de Operación Triunfo 2025 fue una noche para olvidar para Claudia Arenas e Iván Rojo, los nominados de la semana, después de la salvación de Judit por parte de los profesores y Max por parte de sus compañeros.

La otra cara de la moneda de este lunes la representa Cristina, primera favorita de una edición que arrancó de un modo que no convenció a todos los espectadores de Prime Video. Y es que lo primordial en un formato de música, la calidad del sonido, falló desde la actuación grupal, el mítico Yo quiero bailar de Sonia y Selena.

Después de que los chicos de OT cantaran en dúo, y confirmar que Cristina sería la participante que se salvaría de la cuerda floja, llegaba el momento más tenso de la noche: las nominaciones. Unas valoraciones que se alargaron más de la cuenta en algunos de los jóvenes y que, tras pedir Chenoa un poco de agilidad y concisión, fueron atropelladas para otros.

Una vez Laura Muñoz cruzó la pasarela, Cris Regatero solicitaba hablar con Téyou, a la que confesó: "Te quiero decir muchas cosas, pero no me va a dar tiempo". Y sin más apreciaciones, la invitó a continuar una semana más en el programa que produce Gestmusic.

Después, casi sin tiempo de que unos desconsolados Claudia Arenas, Iván Rojo, Judit y Max procesaran la nominación, la presentadora anunció "el turno de los profesores para salvar" a uno de ellos. Así, la también conductora de The Floor y Dog House conectó con la Academia, donde ya se veía a una Noemí Galera acelerada, dispuesta a comunicar la decisión de los docentes.

para el próximo lunes espero que controlen mejor el timing porque MENUDO AGOBIO el final del programa #OTGala1 — this is jocanda (@JocandaWilson) September 22, 2025

Cosas incomprensibles que han cambiado:



No puede ser que el final de la gala sea deprisa y corriendo en un formato televisivo que lleva tanto tiempo como OT 🤦🏻‍♂️



Lo de no ver en directo la llegada a la academia… le quita esencia al formato 🙄👎🏼#OTGala1 @tinetr @NoemiGaleraN — Agu (@damarguero_99) September 22, 2025

el final de la gala a toda velocidad que no me he enterado de nada no me daba la cabeza #OTgala1 pic.twitter.com/EagL8vHYcd — antonio🐢 (@antoniombsoto) September 22, 2025

Menudo final atropellado de gala. Está siendo un cuadro todo... #OTGala1 — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) September 22, 2025

"Nos han dicho que tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir al grano. Mañana hablaremos largo y tendido con todos vosotros. Hemos decidido que quien debe seguir en la Academia y cruzar la pasarela sea Judit", señaló Galera, mientras se escuchaba un "¡corre!" de Chenoa a la salvada.

Las votaciones de los alumnos y la apertura de líneas para salvar a Arenas o Rojo se resolvieron en poco menos de 5 minutos, lo que provocó quejas de los abonados a la plataforma de Amazon. "Para el próximo lunes espero que controlen mejor el timing, porque menudo agobio el final del programa", subrayaba un usuario de X.

Claudia Arenas e Iván Rojo son los primeros nominados de 'OT 2025'. José Irún

Una de las grandes bazas que presentaba Operación Triunfo fuera de la televisión lineal era el horario y su conciliación con el descanso del espectador. Es decir, galas que empezasen a las 22:00 horas y durasen como máximo 90 minutos, un plan que se cumplió en la edición de 2023.

Sin embargo, este año, se tomó la decisión de alargar la gala a las 00:00 horas y suprimir la postgala. "Todo va a pasar en la gala, empieza a las 22:00 horas y acaba pronto, para que todo el mundo sepa quién se queda y quién se va antes de irse a dormir", explicó Tinet Rubira en la presentación de OT 2025, con BLUPER presente.

La gala 1 de OT 2025 terminó pasada la medianoche, si bien todo apunta a que la idea era finalizar a la hora estipulada y que no se controlaron los tiempos. Habrá que esperar al lunes que viene para comprobar si el programa consigue ajustar el ritmo.