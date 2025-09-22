‘Sueños de libertad’ cruza el charco de la mano de HBO Max y se estrenará el 22 de septiembre en Latinoamérica y Brasil

La exitosa serie de Antena 3 Sueños de libertad inicia una nueva y ambiciosa etapa internacional con su estreno en toda Latinoamérica y Brasil, disponible desde el 22 de septiembre exclusivamente en HBO Max. Este lanzamiento marca un salto clave en la trayectoria global de la ficción original de Atresmedia, la cual ha conquistado audiencias en mercados tan exigentes como los países Bálticos y Oriente Medio.

El lanzamiento de Sueños de libertad en HBO Max permitirá a espectadores latinoamericanos y brasileños disfrutar semanalmente de los episodios, comenzando desde el primero. Esta difusión refuerza el estatus de la serie como fenómeno internacional y coloca a la producción española en lo más alto del panorama audiovisual contemporáneo.

En España, Sueños de libertad continúa consolidando su liderazgo a través de su emisión diaria por Antena 3 y su disponibilidad en atresplayer, Movistar+ y Disney+. Fuera de España, la serie ya podía verse en canales internacionales como Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional; ahora, HBO Max suma a Latinoamérica y Brasil como nuevos territorios clave para su expansión.

La ficción está distribuida globalmente por Atresmedia Sales, que se prepara para participar en Iberseries y en el evento internacional MIPCOM. Así, Atresmedia apuesta por su papel como referente de la comercialización de contenidos de habla hispana y como ejemplo de la proyección mundial de la ficción española.

Sueños de libertad se mantiene como líder absoluto cada tarde: promedia un 13,3% de share, supera los 1,2 millones de espectadores diarios y reúne más de dos millones de espectadores únicos por temporada. La serie ha aventajado a sus rivales directos en más de cuatro puntos y ha logrado mejorar la franja vespertina de Antena 3 respecto al año anterior.

La actriz Natalia Sánchez da vida a Begoña Mones en 'Sueños de libertad'. Atresmedia Televisión

La producción brilla especialmente en el público femenino, con una cuota del 16,2%, y también entre jóvenes, donde alcanza el 11% de participación. Su éxito se extiende a casi todos los tramos de edad y mantiene el liderazgo prácticamente en el 100% de sus emisiones.

El reparto está encabezado en la actualidad por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay, y cuenta con actores destacados como Ana Fernández, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Roser Tapias y Amanda Cárdenas, entre otros. La serie es una producción de Atresmedia junto a Diagonal (Banijay Iberia), con Montse García y Jaume Banacolocha como productores ejecutivos, y Joan Noguera en la dirección.

La historia comienza en la España de 1958, y narra la vida de Begoña Montes, atrapada en un matrimonio tóxico con el poderoso empresario Jesús de la Reina, y aborda temas profundos como la búsqueda de la libertad, el amor y la resiliencia en una sociedad opresiva. La ficción fue creada por Beatriz Duque y Verónica Viñé.

Este debut, de la mano de HBO Max, confirma la relevancia global de Atresmedia como marca de ficción y acerca Sueños de libertad a millones de nuevos espectadores en América Latina y Brasil.