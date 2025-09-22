Disney recula y anuncia que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes después de haberlo cancelado

The Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, ha dado marcha atrás y ha anunciado en un comunicado que este martes volverá a emitirse el programa de Jimmy Kimmel tras cancelarlo por varios comentarios del presentador sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

La compañía ahora justifica que no se trató de una cancelación sino de una suspensión para "evitar agravar la situación en un momento tan delicado para el país".

"Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes".

Jimmy Kimmel Live! fue retirado abrupta e indefinidamente del aire el miércoles de la semana pasada, después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y cadenas de estaciones afiliadas amenazaran a ABC por los comentarios que Kimmel hizo en un monólogo sobre la respuesta del movimiento MAGA al asesinato de Charlie Kirk.

La cancelación del programa de Kimmel desató protestas y un debate nacional sobre las tácticas de presión de la Administración Trump a sus rivales y detractores así como de los límites y consecuencias modernos de la libertad de expresión.

De hecho, el propio Trump defendió que la cancelación del programa de Kimmel no era una cuestión de censura sino que respondía a que el presentador "no tenía talento".