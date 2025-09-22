'La que se avecina' recorta la duración de los capítulos en la temporada 16: "Los de 80 minutos se quedan desfasados"

Los creadores de La que se avecina han confirmado un notable cambio para la nueva temporada de la serie. Laura Caballero y el elenco de la serie finalizaron el rodaje de las nuevas entregas el pasado mes de julio, con la esperanza de mantener a los espectadores que la han convertido en todo un éxito. Para conseguirlo, la directora ha anunciado novedades en la ficción.

Los capítulos de la temporada 16 ya no ocuparán casi dos horas de emisión en pantalla, sino que pasarán a media hora o, como máximo, 50 minutos. Una novedad que la propia creadora ha calificado como una "bendición". "Los capítulos de 80 minutos, aparte de estar fuera de mercado, están fuera de la vida de las personas", reconocía Caballero.

"Se quedan desfasados para producir, para crear tramas. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y rizar el rizo. Todo queda más lógico, y para la comedia más todavía", confesaba en una entrevista con El Televisero.

Una decisión que la directora cree que el público agradecerá. "Cuando se emitía en Telecinco, en uno de los cortes de publicidad cuando faltaba media hora, la gente volaba y ahí lo notabas", sostenía. Ocho capítulos que prometen ofrecer el mismo humor irónico que en las demás temporadas y, a la vez, renovarse.

No solo han tenido en cuenta la opinión del público para la duración de los episodios, también para introducir nuevas tramas y personajes. Una de las grandes bazas con la que cuentan en esta ficción española es la facilidad para incorporar actores en su elenco, y es lo que harán en las entregas que verán la luz próximamente.

La estrategia no es novedosa para los hermanos Caballero, ya que es la misma que han utilizado en otra de sus producciones, Muertos SL. "Hay capítulos que se quedaron en 25 minutos, no llegaron ni a 30", manifestaba. Además, han tenido en cuenta que "estamos en un momento de consumir cosas muy rápido, cortas, ya se están viendo series asiáticas de un minuto por capítulo".

De hecho, aplicar esta táctica en su proyecto más reciente ha provocado que se convierta en un gran éxito que ocupa los primeros lugares del ranking en Netflix, donde se ha incorporado Muertos SL tras estar también en Movistar Plus.