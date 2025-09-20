Ana María Aldón ofrece su entrevista más reveladora al hablar de Michu: "Sólo le daba cariño y consejo"

Ana María Aldón ha reaparecido en De viernes. El pasado mes de mayo, la diseñadora anunció en Fiesta, donde trabaja como colaboradora, que tomaba la difícil decisión de abandonar temporalmente su labor como panelista en televisión, por vivir “un momento familiar delicado”.

En este tiempo, la diseñadora ha estado en primera línea informativa a raíz de la abrupta muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega. En ¡Vaya fama!, se reveló que la andaluza confiaba el cuidado de su hija a su exsuegro, Ortega Cano. Ahora bien, el programa revelaba que la joven contemplaba que Ana María Aldón cuidase a la pequeña.

La diseñadora quiso, primero, hablar de cómo era su relación con Michu. Aunque, en la actualidad, apenas tenían contacto, Aldón fue uno de los principales apoyos de la consultora de productos de belleza durante su noviazgo con el hijo del matador.

“Ella siempre en las entrevistas decía que yo le había dado mucho. Pero no es así, no le di mucho, simplemente le di cariño y consejo en un ambiente en el que no tenía ningún tipo de apoyo”, expresaba a Santi Acosta y Bea Archidona.

Consciente de que sufría una cardiopatía congénita desde su nacimiento, Michu tenía muy presente preparar el futuro de su hija Rocío para cuando ella ya no esté. Eligió como custodios a su abuelo paterno, padre de su expareja, y Ana María Aldón, en condición de ‘abuelastra’, por ser esposa del torero por aquel entonces.

Ana María Aldón en 'De viernes'. Mediaset

“Ella en un momento dado me pidió que la niña se quedara conmigo y con su abuelo, imagínate los sentimientos que te vienen. Recuerdo cómo me lo pidió ese día, tenía que entrar a quirófano para someterse a una intervención y se puso delante de mí y me lo pidió”, recordaba.

Aldón hacía así referencia a cómo Michu temía morir sobre la mesa del quirófano y cómo, desde ese momento, tuvo muy en cuenta el destino de su pequeña si ella faltase. “No me sorprendió que me lo pidiera, porque no solo me lo estaba pidiendo a mí, también se lo estaba pidiendo a su abuelo”, compartía la diseñadora en De viernes.

El plató de 'De viernes'. Mediaset

“Me pidió el DNI y me dijo que iba a ir al notario [...] No me cabe la más mínima duda de que la niña va a estar muy bien cuidada y que Ortega va a ejercer de abuelo, si la familia me necesita para algo yo voy a estar, claro que sí”, agregaba.

La custodia de la niña ha pasado a la familia Ortega Cano, tal y como estaba previsto en los últimos deseos de Michu. Por otro lado, Aldón revelaba que no tiene contacto alguno con el clan y que, a pesar de la buena relación que tenía con la consultora, no habló con los Ortega cuando ella murió.

“Cuando me entero del fallecimiento de Michu no me pongo en contacto con nadie. Yo acababa de perder a mi sobrina y a mí nadie me había llamado para darme el pésame”, justificaba.