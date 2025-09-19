'Supervivientes: All Stars' pone fin a la aventura madre-hija de Adara y Elena y deja en zona de peligro a cuatro mujeres

La segunda edición de Supervivientes: All Stars ha roto la aventura materno-filial entre Elena Rodríguez y Adara Molinero. La audiencia ha optado que sólo debe seguir en Cayos Cochinos la ‘reina de los realities’, dejando que su progenitora deba volver a España. Una noche en la que cuatro mujeres han sido nominadas.

La gala de esta pasada noche del jueves 18 de septiembre ha sido de lo más familiar. El momento ha sido de lo más dramático. Madre e hija estaban nominadas junto con Iván González. Sin embargo, el extronista era salvado y fue el único que se bañó en agua.

Eso dejaba a Adara y a Elena solas ante la expulsión, que iba a ser dolorosa sí o sí, al enfrentarse hija y progenitora. “Estoy triste porque la última persona con la que quería estar aquí es mi madre”, declaraba Molinero.

De manera indirecta, Elena pedía que fuera su hija quien se librase de la expulsión. “Quiero que gane ella, es una luchadora, tiene mucho más que dar que yo, y lo va a hacer muy bien”, compartía la madrileña.

Lo cierto es que la eliminación no ha sido sencilla tampoco para la audiencia. Jorge Javier Vázquez ya lo señalaba al anunciar quién de las dos se libraba de la expulsión: 51,6% contra un 48,4%. El de Badalona terminaba diciendo que “los espectadores han decidido que la concursante salvada sea Adara”.

Elena Rodríguez y Adara Molinero en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset

La ‘reina de los realities’ rompía a llorar tras saber que su madre iba a dejarla sola en la aventura. Sin embargo, Elena se mostraba aliviada. “Me voy feliz, mi vida está fuera, pero tú disfruta de todo esto, elige tus batallas. Lucha por lo tuyo, eres una luchadora maravillosa”, compartía.

“Tienes gente aquí que te quiere, los demás, pues bueno. Estoy contenta. Yo te defenderé desde fuera. Estoy orgullosa de ti”, añadía, para despedirse de su hija, quien sigue una semana más.

Pero la aventura de Adara corre peligro de que acabe la siguiente semana. En las pruebas de las playas, tanto Miri Pérez-Cabrero como Iván González se proclamaron líderes. Los participantes de la Playa Caos decidieron que Adara volviera a ser nominada.

Por otro lado, Miri utilizaba su papel de líder para enviar a nominación directa a Fani Carbajo, al señalar que la considera una convenida. “Se arrima al sol que más calienta”, expresaba, dado que la exparticipante de La isla de las tentaciones se había alineado con Adara.

En el caso de Playa Armonía, Iván tuvo doble poder de decisión. Al empatar en votos Alejandro Albalá y Jessica Bueno, optó por enviar a la modelo a la zona de peligro. Además, envió a nominación directa a Gloria Camila.

Gloria Camila en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset

Esto deja a cuatro mujeres en zona de expulsión, lo que ya ha generado comentarios sobre si la edición All Stars va a repetir el patrón de las temporadas de Supervivientes y dejar en la final a un porcentaje alto de concursantes masculinos.

Además, hubo espacio para más momentos familiares. Gloria Camila se emocionó al escuchar la voz de su padre, José Ortega Cano. El torero no dudaba en conectar con la playa para recordar que el 18 de septiembre era el cumpleaños de Rocío Jurado.

La ‘más grande’ hubiera cumplido 81 años en este 2025. “Estamos todos contigo, tienes una capacidad tremenda para ser quien eres. Quiero que lo disfrutes y que seas la ganadora”, expresaba el diestro.

A Ortega Cano se le entrecortó la voz y entró en la llamada el novio de la colaboradora de Fiesta. La protagonista de Dos vidas no pudo evitar llorar a lágrima viva ante un momento tan emotivo.