‘Directo al grano’ recupera el espíritu de ‘¿Quién sabe dónde?’ y buscará desaparecidos con Paco Lobatón

Directo al grano ha recibido este jueves a un nuevo colaborador. Un veterano periodista que antaño formó parte de la plantilla de RTVE, y que ahora tendrá su propia sección. “Vamos a saludar a una persona que ya teníamos ganas de que se incorporase a Directo al grano. Lleva casi 40 años dedicado a una causa muy importante, y llena de humanidad: las personas desaparecidas en España y, sobre todo, dar voz a esas familias. Paco Lobatón, Bienvenido”, celebraba Marta Flich.

Lobatón tendrá su propia sección en el programa. “Vas a venir a recordar historias que conviene que no caigan en el olvido y que son casos que siguen sin cerrarse”, valoraba Gonzalo Miró. Y Lobatón, en primer lugar dio las gracias al programa y a RTVE por recuperar esta labor.

“Porque los desaparecidos lo son cuando no se les nombra”, afirmaba el comunicador andaluz. Y, de paso, dio las gracias por permitir a la sociedad “la oportunidad de hacer lo que tantas veces hizo en esta casa, brindar ayuda para localizar a las personas desaparecidas, y colaborar con los cuerpos de seguridad”.

Hay que recordar que, durante los años 90, Paco Lobatón estuvo al frente del programa ¿Quién sabe dónde?, en el que se buscaban a personas desaparecidas. Tras una primera etapa conducida por Ernesto Sáenz de Buruaga, Lobatón presentó el programa entre 1992 y 1998.

El programa se volcó con desapariciones muy conocidas en aquellos años, como los casos de Gloria Martínez, Susana Ruiz o Miriam, Toñi y Desiré, las tristemente conocidas como niñas de Alcàsser. Además, tuvo emisiones especiales, como una dedicada al secuestro de Anabel Segura, para el que se pidió colaboración ciudadana.

Imagen de 'Directo al grano'.

Tras ¿Quién sabe dónde?, Paco Lobatón presentó otros programas de televisión, como, por ejemplo, Supervivientes. Sin embargo, siguió muy unido al tema de las desapariciones. En 2015, dentro del programa La mañana de La 1, tuvo también una sección para buscar gente desaparecidas, y entre enero y abril de 2018 condujo Desaparecidos, en La 1.

A punto de cumplir 74 años, Paco debutó en el programa rescatando el caso de Caroline del Valle, una joven de 14 años que desapareció en Sabadell después de pedir permiso a su madre a dormir en casa de una amiga, pero que salió de botellón a la puerta de una discoteca.

Lobatón recordó cómo hacía años ya había hablado con la familia de Caroline en RTVE, y charló con la madre de la desaparecida. Juntos actualizaron la búsqueda, y destacaron cómo desde hace tres años el caso está en manos de la Unidad de Homicidios de Cataluña en colaboración con la Interpol.