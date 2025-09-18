Angy Fernández y su surrealista anécdota: “A veces me paran por la calle y me dicen: tú eres la de 'Pasapalabra'”

El programa Pasapalabra ha cambiado el equipo de invitados que, de momento, ayudan a Manu Pascual y Rosa Rodríguez a acumular segundos para enfrentarse al rosco final. Y, en esta ocasión, Roberto Leal ha dado la bienvenida a Angy Fernández y Fernando Colomo, que ayudarán a Manu, y a Rocío Madrid y Gonzo, que prestarán sus conocimientos a Rosa.

Angy fue la primera en recibir la bienvenida. “Otra vez aquí”, apuntaba la actriz y cantante, que en 2024 se quedó cerca de representar a España en Eurovisión. “A mí ¿sabes que a veces me paran por la calle y me dicen: tú eres la de Pasapalabra?”, le preguntaba a Roberto Leal. “¿En serio? Eso está muy bien. Pero vienes más o menos una vez al año”, detallaba el presentador. “Pero alguien se acuerda de mí”, admitía ella entre risas.

Roberto deslizó que, quizá, la recuerdan porque “lo hace muy bien”. “Yo lo único que hago bien es la pista musical”, reconocía la artista, de 35 años. “Aquí siéntete libre de cantar, esto es tuyo”, le invitó Roberto Leal, mientras el público le daba un caluroso aplauso de bienvenida. “Qué guay volver a verlos a ellos”, añadió Angy, en referencia a Manu y Rosa, con los que ya había estado antes.

A continuación Roberto presentó a Fernando Colomo, que continuó la anécdota en tono de broma: “A mí también me confunden con lo de Pasapalabra. Pero soy yo el que lo digo, yo he hecho más de 10 Pasapalabras. Y cuando me dicen: su cara me suena. Yo respondo: de Pasapalabra”.

Esto provocó la risa del maestro de ceremonias: “Lo del cine lo dejamos para otro día”. Le invitó a hablar más tarde de Las delicias del jardín, su nuevo largometraje, y que llega este 19 de septiembre a las salas.

“Manu, a ti también te pararán y te dirán que eres el de Pasapalabra”, bromeó Leal al presentar al madrileño, que lleva ya 214.200 euros en 341 programas. El concursante aprovechó la ocasión para destacar cómo la mesa ahora tenía un acabado mate. “Le hemos puesto una pegatina, pero así, al menos, no se ven los pies. Un poco más de intimidad”, se jactó Leal.

Gonzo, por su parte, comentó que siempre va al programa “cuando empieza el cole”, es decir, cuando estrena temporada de Salvados. “Es alucinante ver cómo un programa de tantos años sigue generando esta expectación, y la gente dice por la calle que tiene ganas de ver lo que tenemos preparado”, aseguraba el periodista. Y, siguiendo con la broma de Angy, dijo: “Mi vecino de abajo me dice que solo me ve en Pasapalabra”.

La última de ser recibida en el plató es Rocío Madrid, que se definió como una “enchufada” del programa, pues hace menos de un año de su última participación.