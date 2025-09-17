Sonsoles Ónega rompe a reír tras la ausencia en el plató de Pilar Vidal por “una urgencia”: “¿Pero popó?”

El programa Y ahora, Sonsoles acogió esta tarde un debate sobre el alquiler de domicilios. Y es que, en la actual crisis de vivienda, hay arrendatarios que no quieren que sus inquilinos sean personas mayores, y, por ello, enfrentaron a una mujer de 65 años con problemas para alquilar con una propietaria que solo admite a gente joven.

“Ser mayor es una faena. Pero no, hay que llegar a mayor con la casa pagada”, deslizaba Sonsoles Ónega una vez acabó la tertulia, y se dirigía a la zona del plató donde se desarrolla la crónica social. Le estaban esperando Beatriz Cortázar, Nacho Gay, Tamara Gorro y había un sitio vacío.

Ónega preguntó que a quién pertenecía la silla. “Pilar, que ya mismo viene. Que le entró una urgencia”, avanzó Tamara Gorro.

“Pili, adelante”, le decían a la periodista que antaño trabajó en Sálvame. “No puedo pasar, que le tengo que dar una cosa a Álvaro”, se justificaba Pilar Vidal, que le entregaba algo que la cámara no pudo ver a alguien del equipo.

Sonsoles Ónega rompió entonces a reír. “No será verdad. ¿Pero popó?”, preguntaba la presentadora, y rauda Tamara Gorro corregía: “Miccionar”. “He dicho que era una urgencia” se justificó Gorro. “He mentido para cubrir a mi compañera”, añadió Tamara, mientras Pilar Vidal bromeaba con haber salido porque “estaba haciendo una transferencia, un Bizum”.

En esta ocasión, el programa arrancó el bloque de crónica social sirviendo de altavoz a José Luis Méndez, quien fuese representante de Mar Flores en los años 90. “Se atribuye haberla descubierto. José Luis, otro de los hombres de la vida de Mar que no aparece en sus memorias”, introdujo Ónega, antes de escuchar fragmentos de una entrevista.

Pilar Vidal y Tamara Gorro en 'Y ahora, Sonsoles'.

Así, este representante, asegura que en sus memorias Mar Flores “Lo que dice son medias verdades. O verdades incompletas”. “Obvia personas que son fundamentales en su carrera, y no se da cuenta que los testigos de ese periodo de su vida están vivos”, destacaba también.

Beatriz Cortázar, en el plató, explicó que ella trató mucho a José Luis, que en la actualidad se dedica a otros asuntos. “Le traté muchísimo. Él no habla con odio ni con rencor, sino con cierta sorpresa. Cuando es verdad que, entre comillas, José Luis inventó a Mar Flores”, aseguró, defendiendo así la intervención de Méndez.

“José Luis se inventaba titulares, creaba contenido, pero inventó a Mar Flores. A Mar Saura, a Paloma Lago, que llegó a decir que Paloma Lago iba a hacer una película con James Bond”, terminó por decir Cortázar, demostrando cuánto conoce al entrevistado.