David Broncano asegura haber “recibido presiones” para ver ‘La Caza. Irati’ y Silvia Alonso le corta: “No obligo a nadie”

La Revuelta recibió como invitados este miércoles a tres actores: Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez. Los tres protagonizan la serie La Caza. Irati, que llegó este mes de septiembre al catálogo de Movistar+, en lo que supone la primera temporada de la serie que no se emite en RTVE.

“La he visto. He recibido fuertes presiones para verla. Han surtido efecto. La he visto entera”, se jactaba el presentador. Y es que hay que recordar que Silvia Alonso es su pareja, aunque la actriz quiso dejar claro que ella “no obliga a nadie. Bastante vergüenza me da a mí ver mis cosas”.

“Vi los dos o tres primeros capítulos, y la verdad, la serie está muy guapa, felicidades a los tres”, apuntó el de Jaén a sus invitados. “No había visto las anteriores, es como la cuarta de la saga”, reconoció el presentador.

Ahí salió en su ayuda Félix Gómez que le explicó que, efectivamente, era la cuarta temporada, y que las tres anteriores fueron “de la casa, de RTVE”, y ahora ha saltado a Movistar+. “Hemos hecho el cambio de casa. Nos hemos cruzado por el camino”, bromeó el actor andaluz, en referencia a que Broncano antes trabajaba en Movistar+ y ahora está en la televisión pública, y con la serie sucede lo contrario.

La serie tuvo tanto peso en la visita que, incluso, el regalo que le ofrecieron a David Broncano tenía mucho que ver con esta. En concreto, le entregaron una particular figura que fusionaba varios animales disecados, y que tiene cierta importancia en la trama. Silvia Alonso reconoció que le pidió al equipo de arte que se la regalasen, y, finalmente, la acabó comprando.

Megan Montaner y Silvia Alonso en 'La Revuelta'.

“¿Veis las series que hacíais al principio de vuestras carreras?”, preguntó David Broncano. Y Alonso fue la primera en responder: “¡Jamás! No veo las que hago ahora”. “Tierra de Lobos, la primera serie que hice, está ahora en Netflix”, siguió contando la intérprete, que acabó admitiendo que “sí, hay que verse”. “La voy a ver”, le dijo Broncano.

Megan habló de El secreto de Puente Viejo, y Félix recordó que su primer trabajo fue en Al salir de clase. “Soy de los más mayores de aquí. Y recuerdo que en aquel momento solo lo veías en el momento en el que se emitía, y lo grababas para poder verlo y mejorar lo que estaba haciendo. Me creía supermayor, y era un enano”.

Todo esto se ilustró con imágenes de los actores en su juventud, y luego llegó en turno a una foto de Broncano con bastantes años menos. Los invitados bromearon con su 'glow-up' y él sacó pecho diciéndole a Silvia Alonso: “Has tenido suerte de pillarme ahora”.