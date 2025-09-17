Chelo García-Cortés aparece por sorpresa en el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou': "¿Chelo toca el chelo?”

Marc Giró inauguró la segunda temporada de Late Xou en La 1 por todo lo alto. Este martes, el programa se vistió de gala con la presencia de un gran trío de actrices invitadas: Miren Ibarguren, Ester Expósito y Antonia San Juan, quienes acudieron al espacio para presentar sus nuevos proyectos profesionales.

Expósito protagoniza El talento, una película en la que interpreta a Elsa, una violonchelista de clase alta, que tiene cerca una prueba crucial para su futuro en el conservatorio de Viena. Después de la explicación, el presentador optó por sacar a relucir una anécdota que la actriz había contado en El Hormiguero: durante el rodaje bebían tequila escondido en un brick de leche de avena.

No obstante, la atención en el plató no se centró únicamente en Ester. Marc Giró propuso un juego en el que la intérprete debía descubrir si las personas que iban apareciendo para tocar el violonchelo eran realmente músicos o simples impostores.

"Ya tenemos a la tercera persona detrás de las cortinas, ¿será chelista?”, bromeaba el presentador. La sorpresa fue mayúscula cuando apareció la candidata: nada menos que Chelo García-Cortés. Su inesperada aparición desató las carcajadas de Ester Expósito y de Marc Giró, que terminaron contagiando también a la propia colaboradora de televisión.

“¡Qué fuerte!”, exclamó la actriz entre risas. “¿Chelo toca el chelo?”, preguntó divertido el conductor de La 1. “Yo diría que no, Chelo no toca el chelo”, remató ella. Y, después de una "magistral" demostración, la periodista confesó que "lo intento acariciar y es un instrumento que acabo de conocer".

Ester Expósito en 'Late Xou'. RTVE

"Te he visto tocando el chelo, felicidades. Es el instrumento más difícil que he tenido entre mis manos", compartía con Ester. "Perdona, te hemos puesto un profesor durante dos semanas para hacer esta...", desveló Marc Giró. La candidata lo intentó por segunda vez, siendo aplaudida por el público y el equipo del programa. "Chelo toca el chelo", sentenciaban.

Después de sentarse en el sofá de nuevo, el rostro de TVE le espetó a su acompañante "tú no lo has visto claro". "Es que no lo toca, pero qué sorpresa, me ha hecho mucha ilusión. Podía ser que de repente fuese una prodigio del chelo y yo no lo supiera", reconocía.

"Eso llega a ser Sálvame y te montan un pollo durante semanas", comentó bromeando el presentador. "Me vetan", concluyó la actriz.