RTVE dio un toque a Belén Esteban por exigir la retirada de España de Eurovisión: “Tuve que pedir perdón”

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado retirarse de Eurovisión 2026 si se mantiene la participación de Israel. Una postura similar a la que ya han anunciado otros países, y que está generando numerosos análisis y debates a su alrededor en todos los medios de comunicación.

Uno de los programas de televisión que ha tocado el asunto ha sido No somos nadie. Y, en él, Belén Esteban ha desvelado que, cuando trabajaba en La familia de la tele, recibió un toque desde RTVE, de una persona que no quiso decir, por pedir que España se retirase de Eurovisión por la participación de Israel.

“Cuando fue Eurovisión con lo de Melody, que estábamos en TVE, una tarde me levanté y dije España tiene que irse de Eurovisión. A mí me llamaron la atención, y tuve que pedir perdón. ¿Vale?”, asegura. Y, justo después, añadió: “Me alegro de la decisión”.

Poco después, Belén volvió a exponer cómo en el mes de mayo dijo que “este concurso es político según lo que estamos viviendo en Gaza, y todo el mundo se debería ir”. “Sé que Israel tiene mucho dinero, patrocina muchas cosas, pero basta ya”, pidió.

En concreto, Belén se está refiriendo a lo que sucedió en La familia de la tele la tarde del 19 de mayo, una vez ya se había desarrollado la final de Eurovisión, que ganó Suiza, y en la que España, representada por Melody, quedó antepenúltima.

Belén Esteban en 'La familia de la tele'.

Mientras se analizaba todo lo acontecido en Basilea, donde Israel quedó segunda, Belén Esteban llevó a cabo un discurso para pedir la retirada de RTVE del concurso. “Yo solamente quiero pedir que, igual que se quitó a Rusia con guerra con Ucrania, con todos mis respetos, creo que tenían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza”.

En su exposición destacaba que “la chica de Israel, la cantante no tiene la culpa. Pero lo dije por la tarde, disfrazada de Salomé. Dejad la política a un lado. Hay que valorar el arte”, seguía apuntando, antes de sentenciar: “Yo, si fuera España, no me presentaría más al Festival de Eurovisión”.

Su compañero Kiko Matamoros comparó el batacazo de Melody con el de un equipo de fútbol que desciende de categoría y dice que no vuelve a jugar. Estas palabras, en teoría, hicieron pensar a Belén, que entonces reculó: “Lo he pensado, he meditado cuando mi compañero Kiko Matamoros lo ha dicho, que eso de irnos, no, y lo tengo que decir”.

“Aunque siga pasando que creo que ya no va a pasar, tenemos que presentarnos en Eurovisión y demostrar lo que valemos. Lo que he dicho lo retiro. Cuando lo has dicho lo he analizado, y las derrotas son para los que pierden”, aseguró entonces. Una justificación que ahora ha detallado que fue porque le dieron un toque, y no porque ella, por sí misma, hubiese llegado a esa conclusión.