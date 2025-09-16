'Operación Triunfo 2025': estos son los 16 concursantes oficiales y los 2 aspirantes que se quedan a las puertas

La segunda edición de Operación Triunfo en Prime Video ya ha comenzado. La gala 0 ha elegido a sus 16 concursantes oficiales de los 18 aspirantes que buscaban su plaza en la Academia. Lamentablemente, 2 de ellos se han quedado a las puertas y no han cruzado la pasarela.

La gala 0 ha comenzado por todo lo alto, con Chenoa presentando a los 18 candidatos seleccionados entre los miles de personas que se presentaron desde distintas partes de España. En esta noche inaugural, los 18 aspirantes elegidos en la última fase del casting se subieron por primera vez al escenario de OT.

Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín ‘Tinho’, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique estuvieron en una producción audiovisual de primer nivel para interpretar sus actuaciones.

El objetivo era claro: conseguir una de las 16 plazas para entrar en la Academia. Tras las actuaciones de cada uno de los cinco grupos de aspirantes, el jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, otorgó el pase directo a Lucía Casani, Claudia Arenas, Judit, Max y Téyou.

Al finalizar todas las actuaciones, el jurado eligió como concursantes definitivos a Cristina, Guillo Rist, Tinho, Olivia, Guille Toledano, Carlos, Salma de Diego y Laura Muñoz, dejando la elección del concursante número 15 en manos del equipo de profesores.

El equipo liderado por Noemí Galera apostó por María Cruz. El último pase a la Academia quedó en manos del público, que debía elegir a su favorito entre Quique, Iván Rojo y Sam a través de la aplicación. Cabe recordar, que el talent show es visto en seis países de Iberoamérica: México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Finalmente, con un 47% de los votos, Iván Rojo completó el elenco oficial de 16 concursantes que formarán parte de esta edición del talent musical. Eso se ha traducido en que ni Sam ni Quique lograban cruzar la pasarela.

🥺 Quique y Sam, INFINITAS GRACIAS por vuestra dedicación, esfuerzo y por regalarnos vuestro talento esta noche y en los castings ✨ Os deseamos lo mejor y vuestra historia sólo acaba de empezar. 💙 #OTGala0 pic.twitter.com/Q0qTIwF2l7 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 15, 2025

Chenoa volvió a ejercer de anfitriona empática, al dar su apoyo a los dos aspirantes eliminados. La hispano-argentina recordaba que ambos se quedan como opciones de reserva, lo que implica que no todo está perdido.

“Creo que a partir de aquí hay muchas ventanas que se han podido haber abierto”, expresaba la presentadora. “Soy de las que piensa que lo que sucede es por algo”, agregaba.

“También es verdad y Operación Triunfo el mayor logro que se tiene es el aprendizaje y fuera también se aprende y hay muchas experiencias. Me gustaría veros muy pronto triunfar”, manifestaba a los dos candidatos que no entraban en la Academia.