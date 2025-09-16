Kiko Matamoros, sin piedad contra Terelu por su invitación de cumpleaños: “La invitación más hortera que he visto”

La fiesta por el 60 cumpleaños de Terelu Campos, que va a celebrarse próximamente en un conocido restaurante, ha generado revuelo antes de que los invitados tomen asiento. El epicentro del debate no ha sido el exclusivo menú ni el glamuroso seleccionado local, sino la redacción de la invitación enviada a los medios, que ha desatado risas y comentarios en el programa No somos nadie.

Durante la emisión en directo de este martes, María Patiño leyó el texto de la invitación, que definió a Terelu como “la reconocida presentadora y colaboradora de televisión” y anticipaba que su cumpleaños sería “una de las citas sociales más comentadas del año”. El acto, organizado como una cena de gala, promete reunir a personajes destacados de la televisión, la comunicación, la cultura y la vida social madrileña.

En la lista que se detallaba en la invitación había nombres de personas del círculo familiar de Terelu Campos, como su hija Alejandra Rubio, su yerno Carlo Costanzia o su sobrino José María Almoguera. Y a estos se sumaban compañeros como César Muñoz o amigas como Nuria González.

El tono grandilocuente de la invitación no se limitaba a anunciar el evento, sino que ensalzaba la figura de la homenajeada. Se mencionaba que la celebración reflejaría el “estilo y trayectoria de Terelu Campos”, caracterizada por su cercanía al público. El texto insistía en que, tras cumplir 60 años, Terelu sigue siendo “un referente mediático” y “una de las figuras más queridas de nuestro país”.

Este despliegue de elogios fue objeto de crítica entre los tertulianos del programa, que no dudaron en bromear al respecto. Anna Gurguí, una de las últimas incorporaciones del formato, ironizó comparando la invitación con las que se harían para celebridades como Isabel Preysler. La exageración del mensaje parecía el principal punto de debate para los colaboradores presentes.

María Patiño leyó la invitación al cumpleaños de Terelu en 'No somos nadie'.

El comentario más hiriente llegó de boca de Kiko Matamoros. El colaborador expresó abiertamente su opinión sobre el texto, calificándolo como “la invitación más hortera que he visto en mi vida”. Aclaró que su crítica parte del cariño que tiene a Terelu, pero demostró que el tono no se corresponde ni con su personalidad ni con su forma de estar en el mundo.

Dirigiéndose directamente a Terelu Campos, Matamoros lamentó que haya permitido ese exceso en la redacción, sugiriendo que la pone en una situación incómoda. “No sé cómo has dejado que te metan ese gol, porque te ponen en ridículo”, expresó el colaborador de televisión, mientras otros tertulianos asentían en sus críticas.

A pesar de la polémica generada por la invitación, se espera que el evento reúna a familiares y amigos de la presentadora en una noche de reconocimiento y celebración. La cita servirá, además, como punto de encuentro para conocidas figuras televisivas, quienes han seguido la trayectoria de Terelu durante décadas y celebrarán con ella una fecha tan señalada.