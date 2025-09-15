Susanna Griso, crítica con la Ley Antitabaco: "Lo de perseguir a los fumadores en las terrazas es tratarles como apestados"

Desde que salieron a la luz las últimas confesiones de Lolita, no han dejado de multiplicarse los comentarios y reacciones no solo en programas de televisión, sino también de personajes públicos.

La artista reveló que actualmente vive de alquiler, después de haber vendido su casa para hacer frente a una multa de Hacienda en tiempos de Montoro.

Además, habló del amor y no dudó en reconocer que le gustaría tener una pareja más joven. Sin embargo, también confesó estar harta de que le prohíban cosas.

La cantante es fumadora y con la nueva Ley Antitabaco no va a poder hacerlo en una terraza. "Ahora ya no voy a poder fumar en una terraza mientras me tomo una cerveza ¡Que cierren los estancos de este país!", estalló ante los micrófonos de Julia en la Onda.

Esta propuesta prohíbe fumar tabaco y productos relacionados, como cigarrillos electrónicos y vapeadores, en una larga lista de lugares públicos. Uno de esos sitios son las terrazas de bares y restaurantes, a pesar de ser al aire libre.

#LolitaJELO: “Vivo de alquiler. Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de pedirle los 2 millones que me quitó.” pic.twitter.com/JVC5tvUgdW — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) September 14, 2025

Esto, no solo ha generado un acalorado debate sobre si las medidas contra el tabaco se han vuelto demasiado prohibitivas, sino también comentarios de todo tipo.

"Siempre me he considerado víctima porque soy una fumadora pasiva, pero lo de perseguir a los fumadores en las terrazas, es tratarles como apestados", estallaba Susanna Griso, presentadora de Espejo Público.

La presentadora no se quedó callada y fue más allá. "¿Dónde se les dejará fumar?", expresó la periodista.

Lorena Vázquez, colaboradora del programa, fue la primera en reaccionar al comentario de su compañera, tirando de memoria reciente al recordar la pandemia. "Se repartían las terrazas en zona de fumadores y no fumadores", señaló.

Lorena Vázquez y Lolita. 'Espejo Público'.

Además, quiso poner las cosas en perspectiva: "Antes fumábamos en los aviones y en las oficinas. Yo creo que no estaría de más que los que no fumamos, no tengamos a una persona al lado, porque incluso en una terraza molesta".

La presentadora no se quedó callada. "A los seis metros de distancia te sigue llegado el humo y lo acabas inhalando también. Al final lo que hago es no salir a las terrazas", confesó.

El debate no terminó ahí. Otro de los colaboradores del programa se posicionó desde el otro lado: "Creo que los que fumamos nos sentimos apestados y apartados", sentenció ante sus compañeros en plató.