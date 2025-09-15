Miriam Rodríguez y su apuesta por un “espacio seguro” para los concursantes en ‘OT’: “La gente siempre te va a comparar"
BLUPER charla con la presentadora de 'Conexión OT', la sección diaria del programa donde se mostrará contenido exclusivo.
Más información: Gabriel Guevara, el joven actor de 'Mar afuera' que quiere ir más allá de las series juveniles: "Es lo que me toca ahora"
Miriam Rodríguez regresa a la academia de Operación Triunfo, esta vez en un nuevo papel: el de presentadora de Conexión OT. Su experiencia como exconcursante aportan una perspectiva única y cercana al programa, con el objetivo de crear un vínculo entre los fans y los concursantes, así como un "espacio seguro".
Asume el reto de conducir un espacio donde la empatía y la conversación son los protagonistas. “Es un formato más íntimo, más cercano, como más distendido para mí y conversacional. Que se generen sinergias ha sido algo que me motivaba", confiesa la cantante a BLUPER.
La apuesta de Conexión OT tiene una intención clara: ofrecer un espacio seguro a los concursantes, donde puedan expresarse libremente y lejos de la presión del directo. “Me motivaba bastante porque para mí tenía sentido siendo antigua concursante y reciente para ellos de ediciones anteriores que ellos pueden tener como referencia activa”, asegura Miriam.
Rodríguez define esta oportunidad para los nuevos triunfitos como “un regalo": "Esto no se va a repetir nunca más. Disfrutarlo es súper importante, pero también tener claro lo que va a ocurrir fuera y cómo vas a enfrentar las cosas".
¿Cómo recibiste la propuesta para el programa? ¿Sientes que sigues los pasos de Chenoa?
Para mí fue inesperado. Sí lo siento distinto al caso de Chenoa, el hecho de que me hayan ofrecido este formato que es más íntimo, más cercano y más distendido. Que se generen sinergias ha sido algo que me motivaba bastante porque para mí tenía sentido siendo antigua concursante y reciente para ellos de ediciones que pueden tener como referencia todavía del presente.
Es en el momento en el que tiene sentido y coherencia la dinámica del programa, más allá de un guion, generar en ellos un espacio seguro en el que podamos acercarnos al fan, para poder explicar cómo se sienten o cómo afrontan una nominación.
¿Por qué es importante contar con Conexión OT?
Conexión genera un espacio para ellos, y por eso también está justo debajo de la academia. Ellos van a poder estar semanalmente y yo voy a poder subir al chat y estar muy pegada a ellos. A mí automáticamente me conecta y empatizo muchísimo y también creo que ellos me van a ver un poco como ese reflejo.
Sí que es como presentadora, pero yo desde mi lado no lo veo tanto así. Soy la conductora de este programa, pero estamos aquí y al final pues estamos para charlar, para que sucedan cosas, para que hablemos de anécdotas, para que ellos se expresen también y el fan conozca un poquito más de su experiencia a través de Conexión.
"Cuando esta burbuja ya no es la que es, comienza un camino nuevo, una realidad distinta, porque tu vida cambia"
¿Crees que puedes ayudarles a soportar la presión de los medios?
Sí, y yo creo que es la parte más interesante para mí, tanto a nivel musical como eso, el desarrollo de artista. Yo voy a conectar y empatizar desde el minuto uno. Creo que es lo más interesante de todo esto, que yo ocupe este lugar tiene sentido porque yo lo he vivido y porque yo he estado aquí, al igual que si lo hiciera cualquiera de nuestros compañeros de otras ediciones.
Cuando sales de aquí pasan muchas cosas, cada uno pues opta por un camino distinto, todos son válidos, todos están bien, pasan muchas cosas cuando esta burbuja ya no es la que es cuando vives estos tres meses, comienza un camino nuevo, una realidad distinta, porque tu vida cambia. Quiero que para ellos sea un apoyo real dentro de la academia.
¿Cómo cambia vivir Operación Triunfo dentro de la academia y luego verlo desde fuera?
Cambia muchísimo. Sobre todo porque aquí se magnifica todo, me acuerdo de cosas que yo vivía aquí dentro y yo pensaba que eran de otra manera. El programa te hace también distorsionar mucho la realidad, porque tú estás aquí metido 24 horas y ahora hay mucha más luz natural y esto está maravilloso, pero nosotros hemos estado aquí 4 meses.
Cuando sales, de pronto esta burbuja que se convierte en una familia y en una dinámica distinta, desaparece, y pasan muchas cosas. Como ser humano cambian muchas cosas en ti y a lo largo de los años vas evolucionando y lo ves desde otro prisma completamente distinto. Yo ahora veo los vídeos y digo: pobrecita.
¿Cómo vivirás los pases de micro en Conexión OT, ahora que conoces bien ese proceso?
Los pases de micro al fan le encantan. Antes se vivían en YouTube, ahora lo vamos a vivir a través de Conexión OT y en Prime en directo. Es guay también esta novedad porque luego lo podremos comentar con los profes, a mí me hace ilusión.
Son momentos durante la semana aquí en la academia tensos, se pasa mal y hay una evolución también desde el primer al segundo pase de micro, creo que dará muchos momentos también a partir de eso.
"Hay que entender también que evolucionamos con las redes sociales y está guay que exista eso"
Los concursantes podrán acceder a contenido en TikTok, ¿Crees que el uso de redes sociales les beneficiará?
Bajo mi opinión personal, que esto no quiere decir que sea la válida para nada, cuanto más aislado estás y el feedback que te llega simplemente sea de mensajes de fans y positivos, genial. Está claro que todo ha avanzado, todo ha evolucionado muchísimo. Hay que entender también que evolucionamos con las redes sociales y está guay que exista eso.
Siempre y cuando sea medido también y que no les quite tiempo, que no será así, estoy segura de que será beneficioso estar conectado con lo que nosotros estamos viendo fuera, los trends que hay, que se puedan divertir y que para ellos también sea un momento lúdico. Va a estar filtrado y va a ser lo justo y necesario.
🤩 @miriamrmusic_ nos enseña la ACADEMIA de #OT2025 💙 Podéis ver el vídeo completo en Youtube 👉🏻 https://t.co/2AlJCFe3N2 pic.twitter.com/cwtHdLDjr2— Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 10, 2025
"Es importante no compararse para disfrutar del camino, porque cuando miras atrás estás perdido mirando el camino de al lado o te has perdido en el tuyo propio"
Actualmente eres artista independiente, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido fuera de Operación Triunfo?
He aprendido muchas y cada día sigo aprendiendo una distinta, pero yo creo que lo más importante es el ser uno mismo, el ser honesto. Siempre hay un roto para un descosido, está claro que tú tienes una expectativa y la gente tiene una expectativa, te juzgarán mucho, te criticarán mucho, pero hay muchas personas en el mundo con las que empatizar y que se puedan ver reflejados contigo.
Hay que aprender a relativizar. Cada uno tiene su camino, unos más rápidos, otros más lentos. Es importante también no compararse para disfrutar del camino, porque si no, cuando miras atrás, o estás perdido mirando el camino de al lado o te has perdido en el tuyo propio y eso es muy triste. A mí nadie me iba a decir hace 8 años que iba a estar aquí hoy sentada.
¿Ese sería el consejo que darías a los concursantes de este año?
Desde la de la experiencia quizá, puedo hablar bajo lo que yo he vivido, que no quiere decir que vaya a ser igual que lo que ellos vivan. Aquí pasa una cosa maravillosa, esto es un regalo y esto no se va a repetir nunca más, entonces disfrutarlo es súper importante, pero también tener claro lo que va a ocurrir fuera y cómo vas a enfrentar las cosas fuera es importante también.
La gente siempre te va a comparar e incluso en la propia industria también existe ese grado comparativo y hay que aprender a convivir con ello. Es complicado gestionarlo, pero creo que es importante mantenerse al margen de las comparativas porque no generan cosas buenas.