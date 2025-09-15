María Patiño, rotunda sobre Rocío Flores: “Jamás vi tanto odio reflejado en la cara de una persona hacia su madre”

Era de esperar que No somos nadie arrancase la entrega de este lunes analizando todo lo que sucedió en el plató de ¡De Viernes! en el primer encuentro ante las cámaras entre Rocío Flores y Terelu Campos, quien ha sido, según ella, como una hermana para Rocío Carrasco, madre de Flores. Eso sí, la malagueña reconoció que, en la actualidad, ambas andan un tanto más distanciadas.

Y, de todas las opiniones, ha resultado llamativa la de María Patiño, que aseguró sobre Rocío Flores que “jamás había visto tanto odio reflejado y tanto rechazo en la cara de una persona hacia su madre”. Sin embargo, la nota general de los colaboradores es que Rocío salió más favorecida que la hermana de Carmen Borrego.

La primera en valorar el encuentro fue Marta Riesco, expareja de Antonio David Flores. “Terelu me pareció decepcionante”, ha asegurado la reportera. “Creo que no estuvo a la altura de las preguntas, supongo que tenía indicaciones constantemente hasta donde podía llegar y donde no”, añadía.

Para Riesco, Terelu hubo momentos en los que se mordía la lengua, “miraba, gesticulaba y supongo que eso era porque no se le estaba permitiendo desde la libertad hacer ciertas preguntas”. Y, además, tuvo la sensación de que Rocío Flores manejaba la situación porque “sabía que las preguntas que en peor lugar la iban a dejar son las que se iban a evitar”.

Para Kiko Matamoros, el cara a cara entre ambas fue algo parecido a un combate de boxeo, e hizo una analogía con uno de estos encuentros. Y afirmó que “ganó el combate Rocío”, la cual le recordó “un poco a Rocío Carrasco en sus años jóvenes, en sus comparecencias en televisión”. Continuando con la analogía, Flores “le dio K.O. a Terelu que la mandó a la lona y al final ganó los puntos”.

A No somos nadie se incorporó Ana Gurgui, que apuntó que ¡De Viernes! ofreció “hasta la fecha fue la entrevista más blanca y familiar del programa”. Y Arnau Martínez valoró que Rocío Flores “controlaba muy bien el relato y que al final es muy complicado decir que alguien miente cuando solo habla de sentimientos”.

La última en hablar fue entonces María Patiño. Y comenzó diciendo que “es de las veces que más me entristece tener razón”. Y entonces lanzó: “Jamás había visto tanto odio reflejado y tanto rechazo en la cara de una persona hacia su madre”. Según su punto de vista, “Terelu puso el foco en esa maldad” y se ofreció un “relato lleno de datos objetivos llenos de incongruencias”.

Más tarde, María Patiño hablaría sobre la relación de Rocío Carrasco y Terelu Campos: “Es algo de lo que yo tenía conocimiento. No hablo de enfrentamiento, pero sí de distancia”. Y Marta Riesco reflexionó que, dado que las dos viven en la misma ciudad, no entiende ese distanciamiento y que, probablemente, “el tema de que no se hablan es más difícil de explicarlo”.