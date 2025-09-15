Los secretos de los juegos de 'Supervivientes: All Stars', explicados por su guionista: de las trampas a las lesiones

La Noria Infernal, los Pilares del Atlántida, las Ruinas de Poseidón, el test de cultura general... Son muchos los juegos que se llevan a cabo en Supervivientes. Un elemento fundamental en cada edición que permite a los concursantes hacer más fácil la experiencia, pero también complicársela al máximo.

En Honduras, BLUPER está viviendo de primera mano (de primerísima, de hecho, y se verá en sucesivos artículos) las dificultades que soportan los robinsones al enfrentarse a las pruebas. Este mismo domingo, durante el Conexión Honduras, pudimos escuchar los gritos de rabia y esfuerzo de Noel Bayarri en el reto de los cubos, del cual finalmente ha salido vencedor.

Por ello es fundamental la figura de Estanislao Pérez, guionista de juegos, y con quien este periódico ha charlado en los Cayos Cochinos. Este joven, fanático de la televisión, es la mente pensante de los juegos del reality show que emite Telecinco.

“Soy una persona que, de base, practica mucho deporte. Deportes muy distintos, además. También me gustan los arcades, los videojuegos… Aquí se me presentó la oportunidad de crearlos”, desvela Estanis. Y es que reconoce que para idear alguno se ha inspirado hasta en pequeños retos de Instagram: “Luego los piensas a lo grande y los desarrollas. Y de ahí puedes sacar un juego”.

Pérez también está muy al tanto de los juegos que se realizan en el Survivor de otros países, al igual que construye otros cien por cien originales. “No tenemos ninguna imposición del formato. Y, aunque luego haya juegos propios del formato, cada producción es de una manera. Esta tiene la particularidad de que los juegos se desarrollan en la isla y el taller está en el continente”, destaca.

De hecho, España e Italia son los únicos países que retransmiten galas en directo de Supervivientes. Nuestro país, el único que tiene tres galas semanales en prime time. “Nadie viene a contarnos cómo se construye ese juego. Tenemos que adaptarlos a nuestros materiales, a nuestro tiempo y a nuestra gente”.

El reparto de los juegos según la gala de Supervivientes de la que se trate no es en absoluto casual. En Conexión Honduras, se ven juegos dinámicos que están adaptados a todo tipo de concursantes, que casi todos ellos lo puedan hacer bien. En la entrega principal, cuando se disputa una prueba de líder, el juego es más duro, pues hay que crear tensión.

Estanis Pérez: "No podemos pensar en un juego grupal que solo se les dé bien a dos o tres y al resto no"

“Si tenemos un juego grupal [habituales en Tierra de Nadie] hay que repartir un rol para cada uno. No podemos pensar en un juego grupal que solo se les dé bien a dos o tres y al resto no”, apunta Estanis, subrayando que suelen ir con dos o tres semanas de margen respecto a la organización y construcción del juego.

Pérez es, además, el encargado de vigilar posibles trampas in situ. “Tengo comunicación con el control de realización todo el rato. Si veo algo, me chivo a Laura Madrueño y ella corrige”.

Juego limpio

“Si te tiene que penalizar, te penaliza ella. También pido ayudar a mi equipo de taller o de producción”, expone. Si es necesario el ‘VAR’, es decir, hacer una revisión más reposada en vídeo, debe hacerse desde el control de realización de Madrid.

La integridad física de los concursantes es prioritaria para el programa, algo en lo que Estanis también tiene mucho que ver. “Supervisamos la seguridad del juego cuando lo construimos. La idea es que sea seguro, pero si en la práctica vemos que flaquea algún punto somos los primeros que lo revisamos. El jefe de taller y yo somos los últimos responsables de esa seguridad”.

Los 'Supervivientes: All Stars', durante una prueba el pasado jueves.

En ese momento, tanto Estanis como el responsable de taller se alían con el doctor, en la jerga del programa de Cuarzo, conocido como Doc. “Él ve las cosas que pueden preceder a las lesiones, cosas que igual nosotros no vemos al estar pendientes del juego”, expresa.

“Él sabe cómo funciona el cuerpo humano. Unos días previos al montaje, le paso el informe del juego, con los posibles riesgos, y él nos pasa otro informe. Y luego él está en el ensayo. Hasta el último minuto antes del directo puede corregir cosas”, remarca el guionista de juegos.

Por último, Estanis hace hincapié en “la fortaleza mental” necesaria para someterse a un reto: “Les aconsejo siempre antes de cada prueba que, más allá de aguantar, estén tranquilos. Puedes ser muy fuerte y no serlo mentalmente. La física influye, pero la fortaleza mental es indispensable. Aquí tienes hambre, mucho calor, llueve… No siempre vienen con la misma energía”.