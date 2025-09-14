Jordi Sánchez (61), actor de 'La que se avecina': "Estaba tan deprimido que si no dejaba mi trabajo me moriría de pena"

Jordi Sánchez tiene a sus espaldas una sólida y variada carrera no solo como actor, sino también como guionista y director en nuestro país.

Con más de 30 años de trayectoria, ha trabajado tanto en televisión como en teatro, interpretando personajes muy distintos que muestran su talento.

Sin embargo, para los espectadores es casi imposible no asociarlo con el universo de La que se avecina.

Su rostro nos transporta de inmediato al Mirador de Montepinar, donde durante años ha dado vida a uno de los vecinos más recordados y queridos.

Aunque Sánchez ha brillado en muchos proyectos, fue Antonio Recio, un vecino gruñón con ansias de poder, el que lo convirtió en un auténtico icono.

A pesar de su carácter tiránico, el personaje se ganó un lugar especial entre los favoritos del público. Sin embargo, la carrera del de Barcelona no ha sido un camino de rosas.

Comenzó estudiando enfermería, estudios que le llevarían a trabajar durante tres años en el Hospital Vall d'Hebron en el área de traumatología, aun cuando su verdadera pasión era el teatro.

"Trabajaba de noches. Cuando no había nadie, me tumbaba en una camilla y cuando me despertaba por la mañana me iba a la escuela de teatro", confesaba ante los micrófonos de Nude Project.

En un momento dado, le ofrecieron una plaza fija en el hospital de Barcelona, pero él no se veía allí toda la vida: "Me acojoné y me fui con 6.000 euros".

Por aquel entonces, Sánchez vivía con sus padres y, cuando solo le quedaban 500 euros en el bolsillo, recibió la llamada para participar en su primer proyecto teatral.

La reacción de su familia no fue precisamente de entusiasmo: "Al principio estaban horrorizados con la idea, porque en la familia no había nadie que fuera actor. Decían que era un trabajo poco serio, sin futuro, y que me moriría de hambre".

Sus padres no que quedaron ahí. El actor también explicó que "decían que nunca sería feliz trabajando, que el trabajo era para sufrir".

Sin embargo, se atrevió a apostar por ello. "No es que fuera muy valiente, era un acojonado, pero como estaba tan deprimido con 24 años, pensé que o hacía otra cosa o me moriría de pena", señaló.

Aunque se dio a conocer en Plats bruts, "los hermanos Caballero un día me llamaron para hacer de un cura en Aquí no hay quien viva. Más tarde me ofrecieron el papel en La que se avecina".

Desde aquello dio vida a Antonio Recio. Sin embargo, el actor decidió despedirse de la serie en la temporada 15 para continuar trabajando en otros proyectos, incluyendo la adaptación de la película Señor dame paciencia.