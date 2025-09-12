Óscar Puente dará una entrevista a Marta Flich y Gonzalo Miró en el estreno de 'Directo al grano' el próximo lunes

La 1 se estrenará el próximo lunes 15 de septiembre Directo al grano, una nueva ventana a la actualidad presentada por Marta Flich y Gonzalo Miró. El programa se emitirá en directo cada tarde de lunes a viernes de 15:55 a 17:30 horas, y promete rigor, claridad y dinamismo en la interpretación de la información. Su objetivo es destacar lo importante y descartar lo accesorio.

Y, para su primera tarde, el formato ya ha desvelado la carta que guardaba bajo la manga. Una entrevista a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Así lo ha desvelado la propia Marta Flich en una entrevista promocional en La hora de La 1 de este mismo viernes.

El formato está producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO). Con un enfoque plural y cercano, abordará temas sociales, políticos y de consumo que preocupan a la ciudadanía. Además, incluirá reportajes e investigaciones que pondrán el foco en asuntos poco conocidos por el gran público.

Este estreno refuerza la apuesta de la pública por las revistas de actualidad. Programas como La hora de La 1 y Mañaneros 360 se han consolidado en las mañanas, mientras que Malas lenguas ha mejorado sus registros en la sobremesa y la tarde. Con la llegada de Directo al grano, Malas lenguas estrenará nuevo horario y se dividirá entre La 2 y La 1.

El nuevo espacio busca analizar la actualidad sin artificios. Contará con mesas de debate en las que participarán periodistas, expertos y voces de referencia. También habrá entrevistas en profundidad, reportajes de investigación, conexiones en directo desde puntos clave y secciones temáticas con colaboradores especializados.

Gonzalo Miró y Marta Flich.

Entre los más de 35 nombres ya confirmados destacan Ada Colau, Ramón Espinar, Lilith Vestringe, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán o Alfonso J. Ussía en la mesa de actualidad. Paco Lobatón sumará una sección sobre personas desaparecidas, mientras que Manuel Jabois, Emilio Doménech o Rosa Villacastín aportarán análisis desde diferentes enfoques.

Marta Flich será la presentadora principal. Economista y comunicadora, es conocida por su estilo directo, irónico y su habilidad para acercar mensajes complejos a todo tipo de público. Le acompaña Gonzalo Miró, analista político habitual en programas de debate, que aportará contrapunto reflexivo y visión crítica a los temas del día.

El plato de Directo al grano también quiere marcar diferencia. Inspirado en los grandes formatos norteamericanos, destaca por una pantalla central de 10 metros desde la que los presentadores presentarán el sumario. También sobresale una pantalla circular flotante con rótulos y titulares en tiempo real, además de áreas destinadas al debate y las entrevistas.

La combinación de un plato innovador, un equipo variado de colaboradores y la química entre Flich y Miró se convierte en Directo al grano en una de las apuestas más ambiciosas de esta temporada en La 1. Su reto: transformar la sobremesa en un espacio claro y útil para entender la actualidad.