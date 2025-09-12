Lydia Lozano interviene en ‘No somos nadie’ y admite que echa de menos a sus compañeros: “¡Un besito a todos!”

Lydia Lozano fue un pilar fundamental de Ni que fuéramos Shhh y, más tarde, de La familia de la tele. Sin embargo, causó baja voluntaria en No somos nadie, el nuevo programa de corazón que presentan María Patiño y Carlota Corredera (esta última solo los viernes) en TEN, y más tarde fichó por Mediaset como estrella de ¡De Viernes!.

Cuando No somos nadie arrancó su andadura hubo algunos dardos de sus compañeros hacia la periodista canaria. Pero ha quedado claro que era todo broma, pues hoy Marta Riesco ha cazado a Lydia Lozano por la calle y ha demostrado que la relación entre todos ellos es excelente.

“¡Un besito a todos!”, fue lo primero que tuvo a bien decir Lydia Lozano al equipo de No somos nadie. Marta Riesco le comentó que, con ella, “ha vuelto el color a Mediaset”. “Bueno, yo siempre he ido muy de color, tengo trajes negros que no sé cuándo me los voy a poner, pero que les mando un beso a todos. Que esta semana no he contestado a ninguno”, detallaba Lozano.

El motivo para no responder a sus compañeros es el haber estado de médicos, pero afirmó encontrarse “fenomenal” en esta ocasión, y con “un pecho de 20 años”, en referencia a la operación de reducción de pecho.

“¿Nos echas de menos un poquillo?”, le preguntó Marta Riesco. “Hombre, y claro, pues es normal”, reconocería Lozano, que no tardó en hacer promoción de su función en ¡De Viernes!, e invitó a Marta Riesco a verlo esta noche, pues Rocío Flores estará en el plató.

Lydia Lozano y Marta Riesco.

“Sé que tú eres una mujer, una buenísima periodista, y vas a estar dándolo todo tú también”, le apuntaba Riesco sobre su trabajo. “Yo voy a preguntar todo lo que quiero escuchar”, confirmaría la comunicadora canaria.

Marta siguió preguntando por las memorias de Mar Flores, y por cómo llevará Terelu Campos que se le levante un supuesto veto que tenía para no hablar con Rocío Flores. “Yo creo que Terelu tiene plancha”, reflexionaba Lydia. Mientras, de fondo, se escuchaba a Carlota Corredera pedir: “Dile a Lydia que la amamos”.

Antes de despedirla, Marta Riesco preguntó cuál será la primera pregunta que le hará a Rocío Flores esta noche en ¡De Viernes!, pero ahí Lydia decidió no responder. “No, lo tienes que ver”, le proponía, evitando así, según sus palabras, el spoiler.

Ya en el plató, Kiko Matamoros afeó a algunos espectadores que ven No somos nadie que llamen traidora a Lydia Lozano por el chat de las plataformas donde también se emite el formato. “Lo que no podemos tener es la palabra libertad en la boca y que cuando la gente libremente elige dónde quiere trabajar carguemos contra ellos, de verdad”, pidió Carlota Corredera en ese sentido. Y terminaría diciendo que, tras ver a su excompañera, le han entrado ganas de tomarse una copa con ella. “Siendo Lydia, más de una”, añadió Matamoros.