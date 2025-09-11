‘No somos nadie’ | María Patiño, muy cortante con Belén Esteban: “Como lo hagas, te dejo de hablar para siempre”

Rocío Flores se sentará este viernes en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, tras haber ofrecido la pasada semana una entrevista en scoop. Su intervención tendrá muchos ojos encima, pero desde No somos nadie, Belén Esteban ha desvelado que ella no podrá verlo, ni tampoco la presentadora del formato, María Patiño.

“Mañana tengo yo un plan maravilloso”, avanzaba la ahora apodada como La Patrona. “Voy con mi amiga María Patiño, Rocío y dos amigos más a ver a Manuel Carrasco. Y le voy a dar una sorpresa a María...”, exponía, pero Patiño le cortaba, diciendo que no, y que le escuchase.

Belén recogía cable: la sorpresa a la que se refería era “ver el concierto y disfrutarlo”, pero la gallega se olía que los tiros iban por otro lado. “Te lo digo delante de todo el mundo y España es testigo”, advirtió a Belén. Pero la Esteban bromeaba: “Estás nerviosa”.

Entonces María Patiño soltó su amenaza: “Como me hagas lo que me quieres hacer te prometo que te dejo de hablar para siempre”. Pero Belén se defendía: María, realmente, no podía estar al tanto de sus intenciones, y deslizaba que “no es nada”.

“Yo quiero ir a ver un concierto”, se plantaba la comunicadora. Pero su amiga le insistía que saldría muy contenta del recital del artista andaluz. “Por favor te lo pido. Testigos”, finalizó María, antes de pasar a otros asuntos.

Imagen de 'No somos nadie'.

Hay que destacar que María Patiño es muy admiradora de Manuel Carrasco, y, en concreto, le encanta su tema No dejes de soñar, que ha cantado más de una vez delante de las cámaras. En el año 2020, en plena pandemia, Socialité emitió un vídeo en el que Manuel le daba las gracias a María por su apoyo: “El mensaje de la canción es muy necesario en estos días, sé de tu cariño y me alegra mucho”, le expresó.

Entonces reconoció que para ella ese tema “es como tener un motivo por el que levantarte cada mañana”, que un día lo puso, “me vine arriba y decidí compartirla con la gente”. En 2024, Manuel intervino en Ni que fuéramos Shhh, y también charló con Patiño, a quien casi no le salían las palabras por los nervios.

En La familia de la tele, el programa propuso ir a María a un concierto que Manuel daba en el metro, durante la emisión del programa. Ese día la conexión se cortó por la elección del nuevo Papa. A María no le hizo gracia la propuesta, pero acabó yendo.

Al día siguiente emitieron las imágenes de lo que había sucedido, y resultó que no hubo reencuentro entre Patiño y Manuel. Ella reconoció que se sintió muy incómoda, aunque sabía que el equipo había actuado con buena intención. “Si a mí me dicen que lo tengo que entrevistar, yo no hubiese tenido problema, pero no si se enfoca como un encuentro con alguien que me ha ayudado con sus canciones...”, expuso. Y concluyó: “En ese momento se estaba jugando con algo que yo considero como mi intimidad, mi emoción, mi debilidad”.