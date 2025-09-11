Juan del Val señala a Junts desde ‘El Hormiguero’: “Es una milonga que este Gobierno sea progresista”

La mesa de actualidad de El Hormiguero de este jueves, tras la entrevista a la cantante Yurena, comenzó hablando de la fallida votación de la reforma laboral de ayer. El Congreso tumbó el acortar la jornada laboral con el rechazo del PP, Vox y Junts.

Como es habitual, Pablo Motos contó con la presencia de Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, y este último se mojó para decir que “no paran de contarnos milongas todo el tiempo”. Y, en ese sentido, señaló como una mentira el que “te dicen que si criticas a Pedro Sánchez eres de derechas”.

“Algo había oído”, bromeó Pablo Motos. “Eso es una farsa”, sentenciaba el escritor, que también catalogó como embuste “que Junts pueda pertenecer a un gobierno progresista, cuando Junts es muy de derechas”.

Así, el autor de Bocabesada resumió que “lo que sale ayer es que los partidos de derecha votan lo que suelen votar los partidos de derechas”. Por ello, cree que “es una milonga que este Gobierno es progresista, porque las fuerzas que lo componen no son progresistas. Digan lo que digan”.

Por su parte, Cristina Pardo confesó que todo lo que sucedió ayer tenía un “tufillo preelectoral” en el Congreso. “El gobierno ha retirado votaciones que sabía que no iban a salir”, apuntaba, y si no lo hizo con la reforma laboral fue “porque Yolanda Díaz tenía un discurso más fácil que los que decían que no”. “Creo que es una manera de empezar a distanciarse de los socios”, valoraba.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

Para la periodista “no parece casual” que Pedro Sánchez no estuviese en el Congreso ante esta derrota, y optara por “irse al cine con Amenábar” y con su esposa. Además, señaló al líder socialista de usar “el continuo enfrentamiento” entre Pedro Sánchez, Trump y el Gobierno de Israel “para aglutinar a la izquierda detrás de su figura” y desarmar al resto de partidos “por si hubiera unas hipotéticas elecciones”.

Otro asunto que se analizó durante la noche de este jueves fue que Pablo Iglesias, tras haber criticado los centros de educación privados, ha optado por matricular a dos de sus hijos en un colegio que no es público. Y, para ello, rescataron unas viejas declaraciones en las que cargaba contra padres que no querían que sus hijos se mezclasen con gente de otras razas.

En ese sentido, Juan del Val criticó “el desprecio con el que habla a personas que pueden llevar a sus hijos a colegios privados. Se tiene que mirar al espejo”. “Aparte de la hipocresía, creo que hay una pose que es bastante habitual en ciertos sectores para que siete tontos en Twitter te aplaudan”, sentenciaría. Y terminó diciendo que, para haber estado en la vicepresidencia del Gobierno, Pablo Iglesias “ha hecho muy poco por la educación pública”.