Alessandro Lequio se planta en ‘Vamos a ver’ y asegura que no hablará más de Mar Flores: “Creo que ya he cumplido”
El colaborador ha querido destacar que no ha cobrado ninguna clase compensación por comentar las memorias de la modelo.
Las memorias de Mar Flores, tituladas Mar en calma, están generando horas y horas de contenido en televisión. La propia Mar está concediendo entrevistas, pero también los periodistas, y personas que la conocieron de cerca, están analizando el escrito. Entre ellos, Alessandro Lequio, quien tuvo un romance con la también actriz y presentadora.
Sin embargo, Lequio parece estar dispuesto a plantarse y a no hablar más del tema. Así lo ha asegurado esta mañana en el magacín Vamos a ver, que en la actualidad conduce Patricia Pardo en solitario. “En estos días he hablado más de Mar Flores que de mi propia familia. Así que creo que ya he cumplido”, introdujo el italiano.
“El que quiera seguir, que siga. El que tenga dudas, que se las resuelva solo. Yo no voy a repetirme. Porque hay quien no escucha y quien no entiende. Y ya está”, sentenciaba Lequio, dejando claro que para él ha acabado el tema de Mar.
Para Lequio hay algo que falla en el relato de Mar Flores: “Cuando alguien dice voy a contar mi verdad, es algo que siempre me ha puesto muy nervioso, porque lo que va a contar es una patraña. Verdad es una. Luego hay versiones, deformaciones, desviaciones y todo lo que tú quieras”.
Tras negar que cobrase por unas fotos que Miguel Temprano hizo a Mar Flores junto a Fernando Fernández Tapias (y de las que Mar sí se habría llevado un pellizco), Lequio volvió a recordar que ha rechazado ofertas suculentas para hablar del tema.
“Se me ha ofrecido una silla en ¡De Viernes!, por mucho dinero”, aseguró una vez más, tal como había deslizado dos días atrás. Y avanzó que esta misma tarde estaría en El tiempo justo, el nuevo programa de Joaquín Prat, “hablando de lo mismo”.
“Se me ha ofrecido una compensación, porque es trabajo, porque yo por la tarde atiendo a mi hija. Y lo hago gratis, porque no quiero un duro de esta historia”, exponía, visiblemente alterado. E incluso hizo una petición a Unicorn Content, la productora responsable tanto de Vamos a ver como de El tiempo justo, y que preside Ana Rosa Quintana.
“Lo primero deberían hacer desde esta productora es decir que Lequio lo está haciendo sin ningún tipo de remuneración, porque considero que forma parte de mi trabajo”, terminó zanjando el asunto.