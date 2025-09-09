Sonsoles Ónega se planta ante José Manuel Parada: “No pongamos sobre la mujer más peso del que lleva”

La pasada semana, Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares, dio una entrevista a Y ahora, Sonsoles, después de que saliesen a la luz unas imágenes de él con un aspecto diferente al que le conocíamos. Y en esa entrevista cargó contra Chonchi Alonso, expareja de su padre y madre de su hermana Mari Cielo Pajares.

El mismo programa ha emitido hoy la reacción de Chonchi a la entrevista, quien ha concedido unas palabras a una reportera. Al comentar las imágenes, José Manuel Parada lo primero que ha dicho es que veía a la actriz “muy mayor”. “Oye, eso no te lo consiento”, le frenó Sonsoles Ónega.

“Yo la recuerdo cuando trabajaba en esta casa que era bellísima”, se justificaba Parada. “¿Y qué quieres decir, que ahora no?”, le preguntaba Sonsoles sin cortapisas. “Hombre, la habéis pillado sin arreglar, sin maquillar, ya no es una niña”, deslizaba el colaborador.

“Un momento, es que tengo que decir esto, tengo que decirlo porque es que me está poniendo el hígado del revés”, interrumpía Ónega poco después. Y defendió que han pillado a Chonchi Alonso por la calle, y que ha tenido el detalle de atender a la reportera del programa. “No le podemos pedir encima que vaya arreglada”, sentenciaba.

“Te voy a dar una lección”, le decía al antaño presentador de Cine de Barrio. “La mujer no aparece más en los medios de comunicación, predicando, en los platós, porque tiene un plus de responsabilidad consigo misma, exigido por la sociedad, al arreglarse. Eso está tasado”. “También los hombres se arreglan” le respondió Parada.

Imagen de 'Y ahora, Sonsoles'.

“No”, le corregían. “¿Solo os arregláis las mujeres?”, preguntaba Parada. Y Ónega le puso como ejemplo que, si llaman para intervenir a un experto en bioquímica, un hombre podrá ir raudo y sin arreglarse, y a la mujer necesitará más tiempo para prepararse porque, si no, criticarán su aspecto.

“Pero el experto en bioquímica también pasa por maquillaje y peluquería”, defendía Parada, que detalló que pasa hasta 45 minutos por maquillaje y peluquería para participar en televisión. Incluso aseguró que se ha encontrado con compañeras sin maquillar por los pasillos y no las ha reconocido.

“Pues espero que no digas lo que he conocido de lo fea que estás”, deseaba Sonsoles Ónega. Volviendo a Chonchi Alonso, Ónega celebró la entrevista que le concedió Andrés Burguera. “Y a que se arregló también para salir”, apostilló Parada. “Sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. No pongamos sobre la mujer más peso del que ya lleva. Y a cierta edad lleva más peso todavía”, terminó de zanjar el tema Sonsoles, antes de hablar con la reportera que pudo hablar con Chonchi Alonso.

Hay que destacar que este lunes, José Manuel Parada también quiso volver a igualar a los hombres respecto a problemas que, generalmente, sufren las mujeres, en la entrega de MasterChef Celebrity. Miguel Torres destinó el premio a la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que sufrió su madre, y Parada apostilló: “Que también los hombres padecemos de cáncer de mama, minoritariamente”. Y ahí, fue Rosa Benito quien le frenó: “Te quieres callar ya, que tienes que estar en todas las sopas”.