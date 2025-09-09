Pablo Motos cambia a Pedri y Ferrán Torres por Yurena: el sorprendente baile de invitados de ‘El Hormiguero’

Los jueves, Pablo Motos suele adelantar la agenda de invitados que visitarán El Hormiguero la semana siguiente. Y así, el pasado 4 de septiembre, anunció que en la actual semana veríamos el lunes a Mar Flores, el martes a Nacho Cano, el miércoles a los coaches de La Voz y el jueves a los futbolistas Pedri y Ferrán Torres.

Sin embargo, este martes, el presentador ha recapitulado las próximas visitas y ha anunciado un movimiento realmente sorpresivo. “El jueves hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferrán, lo harán más tarde”, adelantaba. Y luego soltaba la bomba: “Pero vendrá Yurena”.

Hay que destacar que tanto Pedri como Ferrán Torres ya han estado antes en el programa que presenta Pablo Motos. Eso sí, lo han hecho de manera individual. Pedri charló por primera vez con el presentador valenciano en mayo de 2023, y, entre otras cosas, explicó con mucho humor que nunca sabe cómo tiene que celebrar un gol.

Ferrán Torres, por su parte, visitó El Hormiguero por primera vez unos meses después, en octubre de 2023. Fue un día después de haber jugado con la Selección Española y haber logrado la clasificación para la Eurocopa del próximo verano, lo que le permitió compartir la experiencia con los espectadores.

El lugar de Ferrán Torres y Pedri lo ocupará pues la cantante Yurena, en la que será su primera visita a El Hormiguero. Yurena está de plena actualidad después de que Netflix haya estrenado este verano la serie Superestar, en la que se recoge (de manera muy fantasiosa) cómo surgió el fenómeno bautizado como Tamarismo.

Imagen promocional de 'El Hormiguero'.

La serie la ha devuelto a la primera plana, y le ha servido como nuevo impulso para su carrera musical. Tanto es así que el próximo 27 de mayo hará un recital en el Palacio Vistalegre de Madrid, bajo el título de Yurena: el concierto que nunca fue.

Una cita que busca reivindicar su carrera musical y su figura como icono pop, ofreciendo un espectáculo que la promotora ha descrito como “justicia cultural” y una “reconciliación artística”.

Hay que destacar que en los últimos tiempos Pablo Motos ha abierto mucho el abanico de invitados que lleva a su programa, y en temporadas recientes ha entrevistado a personajes que unos años antes podrían haber resultado inimaginables. Entre ellos se puede destacar los nombres de Belén Esteban o Leticia Sabater, entre otros.