Juan del Val, sobre Feijóo: “No controla sus redes sociales porque da la sensación de que no controla nada”

Tras la visita de Nacho Cano a El Hormiguero, Pablo Motos ha conducido un martes más una mesa de actualidad en el programa en la que han participado María Dabán, Rubén Amón, Rosa Montero y Juan del Val. Y, en un momento dado, Pablo ha emitido un vídeo de las redes sociales de Alberto Núñez Feijóo.

En él, el líder del Partido Popular aparece cantando el tema de 1974 Mi limón, mi limonero. en una discoteca. En las imágenes aparece junto a varios amigos, y él compartió las imágenes en su cuenta con el mensaje: “Me gusta la fruta”. Una referencia muy clara hacia lo que Isabel Díaz Ayuso dijo de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.

“Él publica todas las cosas que cada uno de nosotros publicamos en nuestras redes, algo que le gusta. O sea, él está contento de que ponga me gusta la fruta. Pero y entonces dice, pues lo voy a poner”, exponía Juan del Val.

“Yo creo que ni siquiera controlará él su cuenta de Instagram, yo creo, vamos”, deslizaba María Dabán. “Lo que no controla es el Partido Popular”, apostillaba Rubén Amón. Y del Val lo confirmaba: “Es que no controla nada”. En ese sentido, María Dabán valoraba que haber compartido las imágenes es “una torpeza”.

Rosa Belmonte, por su parte, reflexionaba sobre cómo el líder popular podría pensar que el vídeo es inocente “y todo lo que él quiera”. Y añadía con rotundidad: “Pero es que Feijóo, como decían de Yasir Arafat, no pierde oportunidad de perder una oportunidad. Siempre”.

Imagen de 'El Hormiguero'.

Juan del Val volvió a tomar la palabra, para decir que Feijóo no puede “entrar permanentemente en un juego”, y que no puede estar todo el rato “cometiendo un error tras otro, de mayor o de menor gravedad, porque también los cometen más graves que este”. “Pero al final, efectivamente, no controla sus redes sociales porque da la sensación de que no controla nada”, sentenció.

Además, le dio importancia al asunto porque “ahora estamos hablando del máximo aspirante y seguramente será el próximo presidente del Gobierno”. Pero para su compañero Rubén Amón esto no estaba tan claro. “¿Por qué lleva siete años Pedro Sánchez gobernando? Lleva siete años gobernando por la negligencia del Partido Popular”, aseguró.

Así, recordó que cuando se produce la moción de censura de Rajoy, “solo le pedían que abdicara en un segundo y Rajoy decidió que no abdicaba en nadie y hubo la moción que acabó con su Gobierno”. Y que si Sánchez lleva “tres años gobernando por encima de lo necesario” es porque “Feijóo pactó con Vox después de las autonómicas en las que arrasó”.

“O sea, que tenemos a Sánchez fundamentalmente por la negligencia del Partido Popular y el Partido Popular está empeñado en conseguir que Sánchez siga vivo, empeñado con estas iniciativas y con otras”, finalizó Amón.