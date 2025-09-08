Sandra Barneda comunica en 'Supervivientes: All Stars' una decisión insólita por las protestas de los autóctonos

El arranque de la segunda edición de Supervivientes: All Stars fue el más accidentado que se recuerda. Los espectadores de la gala del jueves se quedaron sin ver los míticos saltos desde el helicóptero o pruebas como la Noria Infernal por las protestas pacíficas de la comunidad garífuna en las playas donde se graba el reality show de Telecinco.

Con todo, la cadena y el equipo de Cuarzo Producciones sacaron músculo y lograron realizar un programa totalmente distinto al que estaba pautado. Los concursantes entraron directamente en la Palapa y los juegos de líder se desarrollaron allí.

Este domingo, 7 de septiembre, la organización del concurso optó por ahorrarse más imprevistos y grabar la prueba del barro horas antes de la emisión de Conexión Honduras. Sandra Barneda fue transparente con la audiencia en todo momento y comunicó la decisión.

Tras recordar a los televidentes que ya podían votar en la aplicación de Mediaset Infinity por su salto del helicóptero favorito, teniendo su autor un privilegio, Barneda avisaba: llegaba el momento de la división de equipos y, por lo tanto, la prueba del barro.

"Este juego, ya sabéis, va a suponer esa división entre dos playas, playa Armonía y playa Caos. La prueba tuvo lugar hace unas horas debido a la situación que se está viviendo en los Cayos Cochinos", recordó la presentadora de Mediaset, que aun así dio paso a Laura Madrueño para no perder la sensación de directo.

Torres disputa el juego del barro en 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

Y Madrueño realizó su presentación habitual: "Pues ya está todo preparado para disfrutar del increíble circuito de barro que se extiende por mar y por tierra. Ya están aquí los supervivientes recién bautizados en el mar de los Cayos Cochinos para disputar este juego".

Después del susto de Adara Molinero, mareada y con ganas de vomitar por el esfuerzo físico que requería la dinámica, Madrueño anunciaba qué conjunto había resultado ganador. Este tendría prioridad para elegir ir a playa Armonía, lugar con determinadas facilidades: gafas y tubo de bucear, kit de pesca premium, una olla grande, un quinqué, una esterilla especial...

Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero fueron los afortunados. Tendrán que habitar Caos hasta nuevo aviso Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja.