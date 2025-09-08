Sandra Barneda comunica en 'Supervivientes: All Stars' una decisión insólita por las protestas de los autóctonos
Para evitar imprevistos como los de la gala del jueves, la presentadora de 'Conexión Honduras' anunció que la prueba del barro se había grabado horas antes.
El arranque de la segunda edición de Supervivientes: All Stars fue el más accidentado que se recuerda. Los espectadores de la gala del jueves se quedaron sin ver los míticos saltos desde el helicóptero o pruebas como la Noria Infernal por las protestas pacíficas de la comunidad garífuna en las playas donde se graba el reality show de Telecinco.
Con todo, la cadena y el equipo de Cuarzo Producciones sacaron músculo y lograron realizar un programa totalmente distinto al que estaba pautado. Los concursantes entraron directamente en la Palapa y los juegos de líder se desarrollaron allí.
Este domingo, 7 de septiembre, la organización del concurso optó por ahorrarse más imprevistos y grabar la prueba del barro horas antes de la emisión de Conexión Honduras. Sandra Barneda fue transparente con la audiencia en todo momento y comunicó la decisión.
Tras recordar a los televidentes que ya podían votar en la aplicación de Mediaset Infinity por su salto del helicóptero favorito, teniendo su autor un privilegio, Barneda avisaba: llegaba el momento de la división de equipos y, por lo tanto, la prueba del barro.
"Este juego, ya sabéis, va a suponer esa división entre dos playas, playa Armonía y playa Caos. La prueba tuvo lugar hace unas horas debido a la situación que se está viviendo en los Cayos Cochinos", recordó la presentadora de Mediaset, que aun así dio paso a Laura Madrueño para no perder la sensación de directo.
Y Madrueño realizó su presentación habitual: "Pues ya está todo preparado para disfrutar del increíble circuito de barro que se extiende por mar y por tierra. Ya están aquí los supervivientes recién bautizados en el mar de los Cayos Cochinos para disputar este juego".
Después del susto de Adara Molinero, mareada y con ganas de vomitar por el esfuerzo físico que requería la dinámica, Madrueño anunciaba qué conjunto había resultado ganador. Este tendría prioridad para elegir ir a playa Armonía, lugar con determinadas facilidades: gafas y tubo de bucear, kit de pesca premium, una olla grande, un quinqué, una esterilla especial...
Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero fueron los afortunados. Tendrán que habitar Caos hasta nuevo aviso Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja.